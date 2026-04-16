Naturphänomen: Halbe Milliarde Maikäfer bei Massenflug erwartet

Die Maikäfer im Hessischen Ried stehen in den Startlöchern für ein besonders Spektakel. Warum der Massenflug der Käfer auch Autofahrer betrifft.
Mörfelden-Walldorf - Im Hessischen Ried im Süden Hessens wird in diesem Jahr wieder ein Massenflug von Maikäfern erwartet. Experten rechnen mit rund einer halben Milliarde Tieren, die womöglich schon ab kommender Woche hauptsächlich im Landkreis Groß-Gerau und Darmstadt unterwegs sein werden. "Ein ganz besonderes Naturschauspiel, das es nur an wenigen Orten in Deutschland gibt", sagte Bernd Petri vom Naturschutzbund (Nabu) Hessen.