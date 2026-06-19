Naturparkmarkt Plüderhausen: Wie man Bienen und Co. zu sich in den Garten einladen kann

Der Naturparkmarkt in Plüderhausen bringt Besucher mit regionalen Erzeugern zusammen. Volker Kugel, früherer Direktor des „Blühenden Barock“, spricht über insektenfreundliches Gärtnern.

Die Besucher können kosten, ausprobieren und mit den Produzenten direkt ins Gespräch kommen: Beim Naturparkmarkt am Sonntag, 21. Juni, von 11 bis 17 Uhr in Plüderhausen haben lokale Produkte und traditionelles Handwerk eine große Bühne. Der Naturparkmarkt lädt in die Ortsmitte in Plüderhausen ein und bietet die Chance, frische Erzeugnisse direkt von den Höfen und aus den Betrieben der Region kennenzulernen und zu genießen.

Die Bandbreite ist groß – vom selbst gebrauten Bier über Räucherforellen-Burger und Aronia-Produkte bis zu handgefertigten Holzrechen und Bürsten reicht die Palette. Manche kennt man von lokalen Wochenmärkten wie die Holzofenbäckerei Weller & Munz, die mitten im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald in Kaisersbach-Cronhütte liegt. Sie ist in Plüderhausen mit von der Partie und bietet Kaffee und Kuchen, Salzkuchen, Brot, Hefezopf und Kleingebäck.

Denis Wiedmann ist mit Wildprodukten dabei. Foto: (Archiv) Jan Potente

Es gibt regionale Wildspezialitäten zu kosten, beispielsweise von der Alfdorfer Wildvermarktung der Familie Wiedmann. Von Brot, über Käse, Wurst, Fisch, Früchte, Spirituosen, Soßen und Sirup reicht die kulinarische Bandbreite, die die Hersteller aus der Region auf diesem besonderen Markt präsentieren.

Experte Volker Kugel gibt praktische Tipps

Das Rahmenprogramm sorgt mit Mitmachaktionen für Groß und Klein für Abwechslung. Unter dem Titel „Wildes Eck – Wildes und Kreatives mit Naturmaterialien“ sowie mit dem Angebot „Unsere Tierwelt im Naturpark“ gibt es spielerische und kreative Naturerlebnisse.

Ein Höhepunkt ist der Vortrag „Insektenfreundliches Gärtnern“ um 14 Uhr im Rathaus. Der Fachvortrag inklusive Diskussionsrunde findet im Sitzungssaal des Rathauses mit anschließendem Spaziergang durch den Bürgergarten statt. Zu Gast ist der Gartenexperte Volker Kugel, langjähriger Direktor des Blühenden Barock in Ludwigsburg. 25 Jahre lang prägte er das Blühende Barock. 350 Gartensendungen sind mit ihm aus dem Blühenden Barock ausgestrahlt worden. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei.

Ergänzt wird das Programm durch die Naturpark-Kochschule für Kinder ab sechs Jahren sowie durch den verkaufsoffenen Sonntag, den Tag der offenen Tür im Atelier ART5 und das Bastel- und Spielangebot der Seniorenwerkstatt.

Eine ausführliche Liste mit den teilnehmenden Betrieben ist auf der Naturpark-Homepage veröffentlicht. Das Marktgelände ist weitgehend barrierefrei; zudem steht eine rollstuhlgerechte Toilette zur Verfügung. Die Besucher werden gebeten, nach Möglichkeit eigene Einkaufstaschen mitzubringen. Infos unter www.naturpark-sfw.de.