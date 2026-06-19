Naturparkmarkt Plüderhausen: Wie man Bienen und Co. zu sich in den Garten einladen kann

Der Naturparkmarkt in Plüderhausen bringt Besucher mit regionalen Erzeugern zusammen. Volker Kugel, früherer Direktor des „Blühenden Barock“, spricht über insektenfreundliches Gärtnern.
Die Besucher können kosten, ausprobieren und mit den Produzenten direkt ins Gespräch kommen: Beim Naturparkmarkt am Sonntag, 21. Juni, von 11 bis 17 Uhr in Plüderhausen haben lokale Produkte und traditionelles Handwerk eine große Bühne. Der Naturparkmarkt lädt in die Ortsmitte in Plüderhausen ein und bietet die Chance, frische Erzeugnisse direkt von den Höfen und aus den Betrieben der Region kennenzulernen und zu genießen.