Landwirtschaftliche Betriebe aus dem Rems-Murr-Kreis können sich bis zum 15. April für die Wiesenmeisterschaft im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald anmelden.

Artenreiche Wiesen gelten als wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Sie bieten Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere, liefern hochwertige Futtermittel und prägen zugleich das Landschaftsbild der Region. Zudem spielen sie eine wichtige Rolle im Biotopverbund, weil sie Lebensräume vernetzen und so zur langfristigen Sicherung der biologischen Vielfalt beitragen.

Mit der Wiesenmeisterschaft 2026 werden landwirtschaftliche Betriebe ausgezeichnet, die ihre Flächen besonders naturverträglich bewirtschaften und damit zur Artenvielfalt beitragen. Darauf weist der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald hin.

Teilnahme für Betriebe aus dem Rems-Murr-Kreis

Teilnehmen können landwirtschaftliche Betriebe aus dem Rems-Murr-Kreis, deren Flächen innerhalb der Naturparkgrenze liegen. Begutachtet werden artenreiches Grünland und extensive Mähwiesen. Eine „perfekte“ Fläche ist dabei nicht erforderlich – jede artenreiche Wiese kann gemeldet werden.

Damit eine Fläche bewertet werden kann, sollte sie laut Naturpark mindestens 30 Ar groß sein. Zudem sollten auf der Wiese mindestens vier der im Meldebogen aufgeführten Pflanzenarten vorkommen. Eine genaue Artenkenntnis sei jedoch nicht erforderlich.

Anmeldung bis 15. April möglich

Die Anmeldung ist bis 15. April 2026 möglich. Im Mai erfolgt eine erste fachliche Begutachtung der gemeldeten Flächen. Anschließend besucht eine Jury ausgewählte Wiesen vor Ort.

Die besten Flächen sollen beim Naturparkmarkt in Murrhardt am 4. Oktober ausgezeichnet werden. Auf die Siegerinnen und Sieger warten nach Angaben der Veranstalter Preise sowie ein Hofschild, das die Teilnahme an der Wiesenmeisterschaft dokumentiert. Alle teilnehmenden Betriebe erhalten außerdem eine Kurzdokumentation mit Foto und Artenliste ihrer Flächen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Wiesenmeisterschaft 2026 ist eine Kooperation des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald mit mehreren Partnern, darunter der Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis, das Landratsamt Rems-Murr-Kreis, das Institut für Agrarökologie und Biodiversität, der NABU Waiblingen, der Landesnaturschutzverband Arbeitskreis Rems-Murr sowie der Bauernverband Schwäbisch Hall Hohenlohe Rems.