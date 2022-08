Zur Aussichtskanzel am höchsten Punkt im Schönbuch

1 Der Falkenkopf: eine Plattform mit herrlichem Panoramablick über den Schönbuch Foto: Forstbezirk Schönbuch

Die Falkenkopfhütte im Naturpark Schönbuch auf dem Bromberg erstrahlt pünktlich zum Naturparkjubiläum in neuem Glanz.















Der Forstbezirk Schönbuch vermeldet die Fertigstellung des beliebten Aussichtspunktes auf dem Bromberg. Die Falkenkopfhütte ist eigentlich weniger eine Hütte im klassischen Sinn, sondern eine überdachte Aussichtsplattform an der höchsten Erhebung des Schönbuchs – dem Bromberg. Über einen kleinen Steg gelangt man auf die aufwendig in den Hang gebaute Plattform. Ein solcher Blick über den Wald und die Baumkronen hat Seltenheitswert im inneren Schönbuch – weswegen die Falkenkopfhütte schon immer zu den Perlen des Naturparks gehört.

Erbaut im Jahr 1972, waren die meisten Bauteile nun marode und mussten umfassend saniert werden, teilt der Forstbezirk Schönbuch des Landes Baden-Württemberg in einer Presseerklärung mit. Schäden durch holzzersetzende Pilze infolge von Feuchteeinwirkung waren an der tragenden Holzkonstruktion, Dacheindeckung und dem Bodenbelag zu finden. Ein sicheres Betreten der Falkenkopfhütte konnte daher nicht mehr gewährleistet werden. Materialabnutzungen und Holzausbrüche durch die jahrzehntelange Benutzung des beliebten Ausflugziels waren zusätzlich vorhanden. Viele Bauteile mussten daher ausgetauscht werden. Daneben entsprach das Geländer nicht mehr den aktuellen Vorschriften und stellte ein Absturzrisiko für Kinder dar. Vergeben wurde der Auftrag für die Sanierungsarbeiten an eine lokal ansässige Zimmerei. Wichtig war den Förstern vor allem, dass der ursprüngliche Charakter und die naturbelassene Optik der Falkenkopfhütte nicht verändert wird. Nicht nur, weil die Aussichtsplattform mit ihrer besonderen Bauweise schon zum Inventar des Schönbuchs gehört, sondern auch, weil die Erholung im Wald von schlichten Bauwerken lebt, als Abrundung zur eigentlichen wunderschönen Kulisse – dem Wald selbst.

Besonders erfreulich dabei ist, dass die im Zentrum befindliche, rundlaufende Bank samt der inneren Hauptrundholzstütze mit ihren vielen Verewigungen der zahlreichen Waldbesucher aus den letzten Jahrzehnten erhalten werden konnte.

Und so wurde die Bank sorgfältig ausgebaut, um sie später wieder originalgetreu an Ort und Stelle einbauen zu können. So bleibt die Geschichte und ein Stück Tradition der ehemaligen Falkenkopfhütte auch weiter im Schönbuch bestehen.