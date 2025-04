Naturkundemuseum: Schatten in der Nacht - Riesiger Borstenwurm in Karlsruher Museum

Schatten in der Nacht - Riesiger Borstenwurm in Karlsruher Museum

1 Der Borstenwurm ist eineinhalb Meter groß. Foto: Staatliches Museum für Naturkund/Mathias Vielsäcker

Wer wohnt da bloß? Rätselhafte Spuren im Korallenriff des Karlsruher Naturkundemuseums hatten Experten ins Grübeln gebracht. Das Geheimnis ist nun gelüftet - und wirft neue Fragen auf.











Dunkle Schatten in der Nacht, immer wieder Fressschäden und schleimartige Röhren am Korallenriff des Karlsruher Naturkundemuseums - Experten rätselten jahrelang und sind nun auf die Spur eines besonderen und ein bisschen unheimlichen Riffbewohners gekommen. Ausgerechnet am 1. April wurde ein riesiger, etwa eineinhalb Meter langer Borstenwurm tot auf dem Grund des Korallenbeckens im Vivarium entdeckt. „Als ich das hörte, habe ich erst an einen Aprilscherz geglaubt“, sagte Martin Husemann, der Direktor des Hauses. Zuvor hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ berichtet.