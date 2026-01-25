Naturkundemuseum in Stuttgart: Rainer Schoch hütet einen der wertvollsten Schätze der Stadt

Hier ruht die Geschichte der Erde: Ein Besuch bei den zwölf Millionen Teilen im Archiv des Stuttgarter Naturkundemuseums.
Schätze liegen immer im Verborgenen. Das weiß, wer mit Jim Hawkins auf der „Schatzinsel“ unterwegs war oder Jack Sparrow auf der Suche nach dem Aztekengold begleitet hat. Nun trägt Rainer Schoch weder eine Augenklappe noch einen Dreispitz, doch er hat den Schlüssel zu einem der wertvollsten Schätze der Stadt. Der natürlich im Verborgenen ruht. Einen Schatz, der in einem Pferdestall zu verrotten drohte. Bis er in die Katakomben unters Verwaltungsgebäude dem Löwentormuseums kam.