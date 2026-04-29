Naturkosmetikhersteller: Weleda will nach Jahr mit hohen Investitionen weiter wachsen

Weleda hat im vergangenen Jahr viel Geld in die Hand genommen. Das treibt den Umsatz, Abstriche beim Gewinn nimmt der Naturkosmetikhersteller dafür in Kauf. So soll es dieses Jahr weitergehen.
Arlesheim/Schwäbisch Gmünd - Nach einem Jahr mit hohen Investitionen und entsprechenden Abstrichen beim Gewinn will der Naturkosmetikhersteller Weleda in diesem Jahr stärker als der Markt wachsen und seine Profitabilität steigern. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens mit Hauptsitz im schweizerischen Arlesheim bei Basel hervor.