Naturingenieure: Biberdämme und Termitenhügel: Tiere gestalten die Erde mit

Mehlwurmpulver in Lebensmitteln: Das müssen Verbraucher wissen

UV-behandeltes Mehlwurmpulver in Lebensmitteln? Das ist seit dem 10. Februar in der EU möglich. Für welche Nahrung es zugelassen ist, wie proteinreich Mehlkäfer sind und welche anderen Insekten in Lebensmitteln erlaubt sind...