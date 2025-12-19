Die Naturfreunde Leonberg haben ihr bekanntes Vereinsheim „Wanne“ verkauft. Die neuen Eigentümer sind keine Unbekannten. Im Sommer 2026 wollen sie einen Neustart wagen.
Sie liegt auch im nasskalten Dezember fast schon malerisch da. Und obwohl gerade keine Tische und Stühle auf den Terrassen stehen, im abendlichen Dezemberzwielicht keine Kinder auf der Spielplatzwiese toben und keine Sonnenstrahlen von Biergläsern und Fahrradfelgen reflektieren: Man kann sich durchaus vorstellen, wie es rund um das Leonberger Naturfreundehaus „Wanne“, gelegen zwischen dem Stadtteil Silberberg und der B 295, irgendwann wieder sein könnte.