Die Naturfreunde Leonberg haben ihr bekanntes Vereinsheim „Wanne“ verkauft. Die neuen Eigentümer sind keine Unbekannten. Im Sommer 2026 wollen sie einen Neustart wagen.

Sie liegt auch im nasskalten Dezember fast schon malerisch da. Und obwohl gerade keine Tische und Stühle auf den Terrassen stehen, im abendlichen Dezemberzwielicht keine Kinder auf der Spielplatzwiese toben und keine Sonnenstrahlen von Biergläsern und Fahrradfelgen reflektieren: Man kann sich durchaus vorstellen, wie es rund um das Leonberger Naturfreundehaus „Wanne“, gelegen zwischen dem Stadtteil Silberberg und der B 295, irgendwann wieder sein könnte.

Die „Wanne“ soll für Hochzeiten, Geburtstagen und andere Feiern taugen Dafür wollen – zumindest teilweise – Nadine Artner-Schäfer (40) und ihr Ehemann Jens Schäfer (41) sorgen. Das Leonberger Paar hat die Wanne gekauft, möchte sie aufmöbeln und eine Eventlocation aus ihr machen. Das heißt: Man kann das Lokal für Geburtstage, Hochzeiten oder sonstige Feiern mieten. „Ein dauerhafter Betrieb ist nicht vorgesehen“, betonen die beiden – auch wenn sie über die punktuelle Öffnung des Biergartens im Sommer sehr wohl nachdenken. Dabei sei zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit Leonberger Vereinen denkbar.

Der Biergarten an der Wanne: Derzeit liegt er noch im Winterschlaf. Foto: Marius Venturini

Aber von Anfang an. Begonnen hat alles in den frühen Siebzigern mit einem kleinen Häuschen, das die Naturfreunde Leonberg bis 1977 ausbauten und aus dem schließlich der „Wanderstützpunkt Wanne“ wurde. „Damals hatte die Leonberger Naturfreunde-Ortsgruppe um die 400 Mitglieder“, erinnert sich der heutige Vorsitzende Werner Zipperle. Fortan war die Wanne über Jahrzehnte beliebter Treffpunkt für Radfahrer, Wanderer und Spaziergänger. Der Gastronomiebetrieb wurde schließlich verpachtet. „Nach Corona war dann aber leider auch der Pächter weg“, so Zipperle.

Zudem hatte der Verein noch mit den Folgen eines Küchenbrandes aus dem Jahr 2018 zu kämpfen. „Da hat die Versicherung nicht alles reguliert“, erinnert sich Zipperle. Ein notwendiges Darlehen hätte mit einer abermaligen Pacht nicht getilgt werden können. Und da der Verein inzwischen weit von einstmaligen Mitgliederzahlen entfernt ist – und sich die Engagierten fast allesamt in einem gewissen Alter befinden –, fiel schließlich der Entschluss zum Verkauf. „Jetzt fehlt uns schon ein bisschen die Heimat“, fügt Zipperle lächelnd hinzu.

„Die Naturfreunde haben das hier alles richtig gut gepflegt“, lobt Jens Schäfer. Nach dem Brand sei vieles modernisiert worden. „Auch die Außenanlage hat der Verein richtig gut in Schuss gehalten.“ Das gesamte Grundstück ist rund 4000 Quadratmeter groß – was bedeutet, dass es eines gewissen Engagements bedarf, alles schön und ansehnlich zu halten.

Für das Ehepaar ist der Kauf der Wanne der nächste Schritt in Sachen Veranstaltungsangebote. Seit 2024 organisieren die Inhaber des Artner-Getränkehandels die Musicville-Konzerte im Leonberger Reitstadion. Die Auftritte von Tributebands aller Couleur haben sich spätestens in diesem Jahr als Erfolgskonzept etabliert und sollen auch 2026 fortgesetzt werden.

Im Sommer 2026 soll es mit der Wanne wieder losgehen

2026, genauer gesagt im Sommer, soll auch die Wanne wieder flott sein. „Das ist realistisch, denke ich“, sagt Jens Schäfer. Im Innern bietet das Hauptgebäude 85 Plätze – zumindest war das so, als es noch eine Gaststätte mit entsprechenden Nischen war. Das Flair mit Holzwänden und -decken will das Ehepaar nicht großartig verändern. Außerdem sollen im Außenbereich die Spielgeräte für die Kinder erneuert werden.

Dass die Wanne auch nach der Schließung im Herbst 2022 stets im Gedächtnis der wandernden Bevölkerung geblieben ist, merken auch die neuen Eigentümer. „Wenn wir hier werkeln, schauen die Leute, die vorbeilaufen, schon sehr interessiert rüber – und manche kommen auch auf uns zu und fragen“, bestätigt Nadine Artner-Schäfer. Die Nachfrage nach einer Eventlocation sei in Leonberg durchaus vorhanden. Dass die Wanne „ab vom Schuss“ liege, sei zudem ein Pluspunkt, falls eine Feier mal etwas länger dauere, ist sich das Paar einig. Einen Testlauf gab es bei Nadine Artner-Schäfers 40. Geburtstag auch schon.

Die Naturfreunde sind in der Wanne immer willkommen

Zu tun gibt es noch einiges, angefangen bei der Nutzungsänderung vom Vereinsheim zur Lokalität in Privatbesitz. Dennoch freuen sich die neuen Besitzer auf das Projekt, das nun so langsam Fahrt aufnimmt. Und die Naturfreunde? „Die sind hier immer willkommen“, sagen sie.

Stadt-Interesse und Musicville-Konzerte

Interesse der Stadt

Wie die Leonberger Stadtverwaltung auf Anfrage bestätigt, bestand auch von Seiten der Kommune Interesse an der Wanne. „Die Stadt hatte zunächst Interesse am Kauf, dieser hat sich dann aber nicht ergeben“, antwortet Pressesprecherin Leila Fendrich. Ein Vorkaufsrecht habe es nicht gegeben.

Musicville

Auch 2026 sollen die Konzerte von Tribute-Bands im Leonberger Reiterstadion weitergehen. Am 16. Juni macht die Gruppe Alex im Westerland den Anfang, sie bietet Punkrock-Songs der Toten Hosen und der Ärzte.