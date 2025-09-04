Naturfreunde Fellbach: Neues Programm mit Veranstaltungen zu Natur, Kultur und Politik

Die Naturfreunde Fellbach möchten an die große Resonanz auf ihr Jubiläumsprogramm anknüpfen und haben neue Veranstaltungen organisiert. So groß ist die Bandbreite.

Sie sind mit einem geballten und vielseitigen Programm in ihr 100-Jahr-Jubiläum gestartet und haben das – übers ganze Jahr verteilt – mit vielen Besuchern zusammen gefeiert: vom Mondspaziergang bis zur „Politik im Grünen“ reichte das abwechslungsreiche Programm der Fellbacher Naturfreunde (Rems-Murr-Kreis) im vergangenen Jahr. Die Angebote machten mit ihrer großen Bandbreite auch ein Stück weit deutlich, wofür die Naturfreunde stehen. Die Naturfreunde Deutschlands bezeichnen sich selbst als ein „sozialökologisch und gesellschaftspolitisch aktiver Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur“.

Eine Führung durch die Triennale Kleinplastik steht ebenso auf dem Programm. Foto: Dirk Herrmann Ein Organisationsteam stellt ein vielseitiges Programm auf die Beine

Nun möchten die Fellbacher Naturfreunde an die große Resonanz, die sie offenbar auf das Programm erhielten, anknüpfen. „Nachdem unsere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2024 auf große Begeisterung gestoßen sind und wir im ersten Halbjahr 2025 immer wieder gefragt wurden, ob wir wieder die eine oder andere Veranstaltung organisieren“, so teilen die Naturfreude mit, hätten sie sich entschlossen, weiterhin ein Veranstaltungsprogramm auf die Beine zu stellen. Ein ehrenamtliches Organisationsteam kümmere sich nun um den Terminkalender, der halbjährlich erscheinen werde. Der aktuelle Flyer für das zweite Halbjahr in diesem Jahr sei bereits an verschiedenen Stellen in der Stadt ausgelegt worden – unter anderem im i-Punkt in Fellbach, in der Alten Kelter in Fellbach und beim Tourismusverein Remstalroute in Weinstadt-Endersbach.

„Komm, wir wandern zu den Schafen!“ heißt es am 27. September. Foto: Patricia Sigerist (Archiv)

Der erste Termin ist bereits am Donnerstag, 11. September. Dann geht es in die 16. Triennale Kleinplastik Fellbach in der Alten Kelter mit einer Führung. Am 27. September heißt es dann „Komm, wir wandern zu den Schafen!“ – die gelernte Landwirtin Christine Brencher nimmt die Gruppe mit auf den etwa fünf Kilometer langen Kerner Schafwanderweg. Schaf ist nicht gleich Schaf, das wird hier schnell deutlich – es gibt Kärntner Brillenschafe zu beobachten, rauhwollige Pommersche Landschafe kennenzulernen, das braune Bergschaf zu bewundern und Waldschafe zu entdecken.

Wie kann die Demokratie lebendig bleiben? Diese Frage steht im Fokus

Am 16. Oktober steht die Hanfpflanze als „ Nutz- und Heilpflanze unserer Vorfahren” im Fokus einer Veranstaltung mit der Kräuterpädagogin Sieglinde Frey. Die Pflanze habe als vielseitige Nutz- und Heilpflanze viel Überraschendes zu bieten, heißt es in der Ankündigung. Geschichte, Inhaltsstoffe, Verwendung und Anwendungsmöglichkeiten werden vorgestellt.

Am 14. November steht ein brennendes Thema im Mittelpunkt. Unter dem Titel „Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf!” Dazu referiert Winfried Bauer, Sprecher des Fellbacher Bündnisses für Demokratie. Dabei geht es um historische Rückblicke auf die Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus, die Nachkriegszeit und die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte. Dies wird verbunden mit einer Frage nach möglichen Konsequenzen für Legislative, Exekutive und Judikative. Im Vorfeld der Landtagswahlen im März 2026 werde ein besonderes Augenmerk auf die Wahlprogramme der Parteien gerichtet, so die Ankündigung.

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist unter www.naturfreunde-fellbach.de/Programm möglich. Weitere Infos gibt es auch auf der Homepage unter www.naturfreunde-fellbach.de.