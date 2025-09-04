Naturfreunde Fellbach: Neues Programm mit Veranstaltungen zu Natur, Kultur und Politik

Die Naturfreunde Fellbach möchten an die große Resonanz auf ihr Jubiläumsprogramm anknüpfen und haben neue Veranstaltungen organisiert. So groß ist die Bandbreite.
Sie sind mit einem geballten und vielseitigen Programm in ihr 100-Jahr-Jubiläum gestartet und haben das – übers ganze Jahr verteilt – mit vielen Besuchern zusammen gefeiert: vom Mondspaziergang bis zur „Politik im Grünen“ reichte das abwechslungsreiche Programm der Fellbacher Naturfreunde (Rems-Murr-Kreis) im vergangenen Jahr. Die Angebote machten mit ihrer großen Bandbreite auch ein Stück weit deutlich, wofür die Naturfreunde stehen. Die Naturfreunde Deutschlands bezeichnen sich selbst als ein „sozialökologisch und gesellschaftspolitisch aktiver Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur“.