Naturerlebnis im Rems-Murr-Kreis: Wanderabenteuer beim Tag des Schwäbischen Waldes

Am 21. September feiert der Tag des Schwäbischen Waldes Jubiläum. In Welzheim lockt das große Wanderabenteuer – dazu gibt es Weinwanderung, Radtouren, Mühlen und mehr.
Seit einem Vierteljahrhundert gehört er fest in den Veranstaltungskalender der Region: der Tag des Schwäbischen Waldes. Am Sonntag, 21. September, feiern die Organisatoren die nunmehr 25. Auflage. Was 2001 als regionaler Aktionstag begann, ist heute ein vielgestaltiges Ereignis für Familien, Wandernde und Naturfreunde. Zahlreiche Vereine, Kommunen und Initiativen beteiligen sich mit Aktionen.