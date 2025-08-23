Naturerlebnis im Rems-Murr-Kreis: Lohnende Fahrradtouren für Genießer und Erholungssuchende

Eine gemeinsame schöne Radtour kann wie ein langer und besonderer Urlaubstag in Erinnerung bleiben – und der Aufwand dafür ist, entgegen vieler anderer Aktionen, überschaubar. Auf dem Rad nimmt man die Umgebung aus einer ganz anderen Perspektive wahr als hinterm Steuer – und erlebt manche auch gewohnte Strecke und Landschaft neu. Im Rems-Murr-Kreis gibt es viele Möglichkeiten zum Radeln – das Remstal und der Schwäbische Wald bieten viel Abwechslung und reizvolle Ziele. Auch für Mountainbiker, die gerne flott unterwegs sind. Für sie gibt es im Kreis inzwischen einige legale Trails, von denen wir exemplarisch zwei vorstellen. Eine Übersicht über die legalen Mountainbike-Trails im Rems-Murr-Kreis unter: https://dimb-ig-remsmurr.de/region/?county=1

1. Der Remstalradweg zwischen Waiblingen und Schorndorf

Diese recht ebene Etappe folgt in weiten Teilen der Rems flussaufwärts, immer wieder auch parallel zur Verkehrsachse B29, die man aber nur an manchen Abschnitten wahrnimmt und hört. Mit dem Start an der Schwaneninsel in Waiblingen geht es durch die grüne Talaue vorbei an Freibad und Biergarten. Neu gestaltete Rastplätze laden dazu ein, Kleinode der Natur zu entdecken. Ziel ist die Daimlerstadt Schorndorf mit ihrer herrlichen Fachwerkkulisse und zahlreichen gastronomischen Angeboten.

Ganz entspannt: Die Waiblinger Talaue bietet sich auch für ein Päuschen an. Foto: Gottfried Stoppel

ÖPNV: An vielen Abschnitten gibt es die Möglichkeit, in die S2 zu steigen und die Fahrt abzukürzen oder die Fahrt mit der Bahn zu kombinieren.

An vielen Abschnitten gibt es die Möglichkeit, in die S2 zu steigen und die Fahrt abzukürzen oder die Fahrt mit der Bahn zu kombinieren. Abkühlung: Das Oskar-Frech-Bad liegt an der Etappe kurz vor der Innenstadt in Schorndorf. Das Hallenbad mit Gastronomie, der Ziegeleisee und der Saunagarten laden zum Entspannen nach dem Radeln ein.

Das Oskar-Frech-Bad liegt an der Etappe kurz vor der Innenstadt in Schorndorf. Das Hallenbad mit Gastronomie, der Ziegeleisee und der Saunagarten laden zum Entspannen nach dem Radeln ein. Sehenswürdigkeiten: Daimler-Geburtshaus mit Museum in Schorndorf, Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern in Schorndorf und Waiblingen

Daimler-Geburtshaus mit Museum in Schorndorf, Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern in Schorndorf und Waiblingen Strecke: Die Tour führt über Waiblingen, Waiblingen-Beinstein, Weinstadt-Endersbach, Weinstadt-Großheppach, Remshalden-Grunbach, Remshalden-Geradstetten, Winterbach, Schorndorf-Weiler bis nach Schorndorf.

Die Tour führt über Waiblingen, Waiblingen-Beinstein, Weinstadt-Endersbach, Weinstadt-Großheppach, Remshalden-Grunbach, Remshalden-Geradstetten, Winterbach, Schorndorf-Weiler bis nach Schorndorf. Daten: Leichte Kategorie, Dauer etwa eineinhalb Stunden, Strecke rund 21 Kilometer

2. Der Stromberg-Murrtal-Radweg von Backnang nach Murrhardt

Diese Etappe führt von Backnang durch das Murrtal bis nach Murrhardt. Dabei folgt der Radweg dem Lauf des Flusses und führt an zahlreichen Stellen direkt an seinem Ufer entlang. Auf dem Weg erreicht man auch das Wasserschloss Oppenweiler. Das Schloss wird heute als Rathaus genutzt und kann nicht besichtigt werden, aber der Schlossgarten ist eine Pause wert. Über Sulzbach an der Murr führt der Radweg über Felder und durch kleine Dörfchen zum Etappenziel Murrhardt. Murrhardt liegt landschaftlich schön gelegen im Zentrum des Schwäbischen Waldes und des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald.

Murrhardt liegt im Zentrum des Schwäbischen Waldes und des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald. Foto: Gottfried Stoppel

Sehenswürdigkeiten: Neben der Stadtkirche auf dem ehemaligen Klosterareal in Murrhardt findet sich die um 1230 erbaute Walterichskapelle. Ausstellungsstücke aus der Stadtgeschichte sowie Abteilungen zur Naturkunde zeigt das Carl-Schweizer-Museum. Das Naturparkzentrum direkt am Marktplatz informiert über die Geschichte sowie die Flora und Fauna des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald. Die Murrhardter Kunstsammlung hat Werke unter anderem der bedeutenden Maler Heinrich von Zügel und Reinhold Nägele zu bieten. Die Villa Franck am Hofberg war Sommersitz der Familie des ehemaligen Ludwigsburger Zichorienfabrikanten Robert Franck.

Neben der Stadtkirche auf dem ehemaligen Klosterareal in Murrhardt findet sich die um 1230 erbaute Walterichskapelle. Ausstellungsstücke aus der Stadtgeschichte sowie Abteilungen zur Naturkunde zeigt das Carl-Schweizer-Museum. Das Naturparkzentrum direkt am Marktplatz informiert über die Geschichte sowie die Flora und Fauna des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald. Die Murrhardter Kunstsammlung hat Werke unter anderem der bedeutenden Maler Heinrich von Zügel und Reinhold Nägele zu bieten. Die Villa Franck am Hofberg war Sommersitz der Familie des ehemaligen Ludwigsburger Zichorienfabrikanten Robert Franck. Daten: Leichte Kategorie, Dauer etwa 1.20 Stunden, Strecke rund 20 Kilometer.

Leichte Kategorie, Dauer etwa 1.20 Stunden, Strecke rund 20 Kilometer. ÖPNV: Von Murrhardt fährt der Regionalzug RE90 und der Mex 90 bis zum Startpunkt Backnang oder weiter bis nach Stuttgart. Genaue Infos in der VVS-App und unter vvs.de.

3. Der Wieslauftalradweg von Schorndorf bis Rudersberg-Nord

Ausgangspunkt der Tour ist Schorndorf, die Geburtsstadt Gottlieb Daimlers. Auf der Rückseite des Bahnhofs, zunächst dem Alb-Neckar-Weg folgend, geht es ins Wieslauftal. Immer wieder folgt der Weg auf der Wieslauftalbahn, die nach der Flut im vergangenen Jahr wieder rollt, außer an Sonntagen. Direkt am Weg liegend bietet sich die historische Ölmühle Michelau mit Mühlenkiosk für einen Stopp an. An dem Kiosk ist auch eine Schnellladestation für E-Bikes eingerichtet. Bis Rudersberg-Nord kann die Fahrt auch mit der Wieslauftalbahn kombiniert werden. Die Strecke wird teils mit Umleitungen geführt aufgrund der Flutschäden im vergangenen Jahr.

Die Ölmühle Michelau im Wieslauftal ist ein beliebtes Ziel. Foto: Gottfried Stoppel

ÖPNV: Der Bahnhof Schorndorf ist mit Mex und S-Bahn erreichbar. Die Wieslauftalbahn fährt außer sonntags bis Rudersberg-Nord. Infos unter: vvs.de

Der Bahnhof Schorndorf ist mit Mex und S-Bahn erreichbar. Die Wieslauftalbahn fährt außer sonntags bis Rudersberg-Nord. Infos unter: vvs.de Umleitungsstrecken: Sie sind in enger Zusammenarbeit zwischen dem Rems-Murr-Kreis, der Gemeinde Rudersberg, der Stadt Welzheim und ForstBW entwickelt worden. An zentralen Zugangspunkten im Wieslauftal informieren Banner über die Streckenführung: Ein aufgedruckter QR-Code führt zu einer digitalen Karte im Tourenportal Q-Vadis, dem Freizeitportal des Landkreises.

script type="module" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.js">4. Die Wein- und Kelter-Route von Fellbach aus

Vom Bahnhof Fellbach führt der Weg über die Bahnhofstraße, vorbei an der Lutherkirche und dem Rathaus. Durch die Hintere Straße und den Kelterweg verlässt man Fellbach über die verlängerte Stettener Straße und fährt weiter nach Stetten, einem Ortsteil der Gemeinde Kernen. Hoch über dem Ort liegt die Ruine einer Festungsanlage, die „Yburg“. Ein Abstecher beschert herrliche Ausblicke bis ins Neckartal und Infos durch den Aufstieg über den Stettener Weinweg.

Strümpfelbach mit seiner schönen Fachwerkkulisse Foto: Gottfried Stoppel

Vorbei an der Burg geht es nach Strümpfelbach mit einer Fachwerkkulisse aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Von Strümpfelbach führt der Weg weiter leicht bergauf vorbei am „Käppele“, einer spätgotischen Kapelle und Rastpunkt des St.-Jakob-Pilgerwegs auf einer Anhöhe inmitten der Weinberge bevor man Beutelsbach erreicht. Über Großheppach geht es weiter über Beinstein nach Waiblingen, mit einer idyllischen Altstadt, die einen Abstecher wert ist. Durch die Schrebergärten geht es dann zurück nach Fellbach.

Sehenswürdigkeit : Der Skulpturenpfad der Künstlerfamilie Nuss in den Weinbergen östlich von Strümpfelbach

: Der Skulpturenpfad der Künstlerfamilie Nuss in den Weinbergen östlich von Strümpfelbach Daten: Dauer etwa zwei Stunden, Strecke rund 29 Kilometer.

Dauer etwa zwei Stunden, Strecke rund 29 Kilometer. ÖPNV: Fellbach ist mit der S2 und S3 zu erreichen. Auch mit der Stadtbahn ist Fellbach an die Landeshauptstadt angebunden.

5. Der Panorama Trail in Fellbach

Dieser Trail wird gemeinsam mit Wanderern genutzt, daher gilt ein faires miteinander. Der Trail führt am Naturschutzgebiet vorbei und bietet eine sehenswerte Aussicht auf den Rotenberg mit der Grabkapelle und auf den Talkessel von Stuttgart. Der Trail ist meist über zwei Meter breit und hat an einigen Stellen Wurzelpassagen und kleine Absätze.

Start: unterhalb des Kappelbergs

unterhalb des Kappelbergs Länge : 677 Meter

: 677 Meter Schwierigkeit: S0 – leicht

6. Trail Flowing Fox – Plüderhausen

Der Flowtrail bei Plüderhausen bietet große Anliegerkurven (Symbolfoto). Foto: Gottfried Stoppel

Der Flowtrail im Gemeindewald Plüderhausen entstand im März 2019 mit tatkräftiger Unterstützung jugendlicher Mountainbiker*innen. Er bietet große Anliegerkurven, einen kleineren Drop, ein Step-Up, Doubles, einen Table und endet an der Dragonerhütte, wo es Rastmöglichkeiten und einen kleinen Spielplatz gibt. Aufgrund der geringen Anforderungen, um vom Ausgang wieder zum Eingang des Trails zu kommen (etwa 60 bis 70 Höhenmeter), lässt er sich sehr gut mehrfach hintereinander fahren und ist insbesondere für Anfänger und Kinder sehr gut geeignet – alle Hindernisse sind gefahrlos überrollbar. Hier gilt der Grundsatz Easy to Ride – Hard to Master: Fortgeschrittene können hier an ihrer Abfahrtsgeschwindigkeit feilen und weitere Sprünge bewältigen.