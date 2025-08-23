Naturerlebnis im Rems-Murr-Kreis: Lohnende Fahrradtouren für Genießer und Erholungssuchende

Einfach mal einen Gang runterschalten und sich aufs Rad setzen. Hier gibt es schöne Touren zum Entspannen und die Natur genießen.
Eine gemeinsame schöne Radtour kann wie ein langer und besonderer Urlaubstag in Erinnerung bleiben – und der Aufwand dafür ist, entgegen vieler anderer Aktionen, überschaubar. Auf dem Rad nimmt man die Umgebung aus einer ganz anderen Perspektive wahr als hinterm Steuer – und erlebt manche auch gewohnte Strecke und Landschaft neu. Im Rems-Murr-Kreis gibt es viele Möglichkeiten zum Radeln – das Remstal und der Schwäbische Wald bieten viel Abwechslung und reizvolle Ziele. Auch für Mountainbiker, die gerne flott unterwegs sind. Für sie gibt es im Kreis inzwischen einige legale Trails, von denen wir exemplarisch zwei vorstellen. Eine Übersicht über die legalen Mountainbike-Trails im Rems-Murr-Kreis unter: https://dimb-ig-remsmurr.de/region/?county=1