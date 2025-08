Die Nature One 2025 gehört zu den größten Open-Air-Festivals für elektronische Musik in Europa. Tausende Raverinnen und Raver sind auch dieses Jahr wieder zur Raketenbasis Pydna im Hunsrück gepilgert, um gemeinsam zu feiern, zu tanzen und die Sets internationaler Top-DJs zu erleben. Wer wann wo auflegt – hier gibt’s den Überblick.

Nature One 2025: Der Timetable vom Samstag, dem 2. August 2025

OPEN AIR FLOOR:

18:00 - 19:00 Uhr: Basti M

19:00 - 20:30 Uhr: Acina

20:30 - 22:00 Uhr: Gestört aber Geil

22:00 - 23:30 Uhr: Marten Hørger

23:30 - 01:10 Uhr: Alle Farben

01:10 - 01:30 Uhr: Nature One Inc.

01:30 - 03:00 Uhr: Eric Prydz

03:00 - 04:30 Uhr: Paul van Dyk

04:30 - 06:00 Uhr: Solee

06:00 - 08:00 Uhr: DJ Dag

Century Circus:

18:00 - 19:30 Uhr: LEVT

19:30 - 21:00 Uhr: Felix Kröcher

21:00 - 22:30 Uhr: Chris Liebing b2b Luke Slater

22:30 - 00:00 Uhr: Lilly Palmer

00:00 - 01:30 Uhr: Klangkuenstler

01:30 - 03:00 Uhr: Reinier Zonneveld live

03:00 - 04:30 Uhr: Klaudia Gawlas

04:30 - 06:00 Uhr: Mha Iri

06:00 - 07:30 Uhr: Pappenheimer

Classic Terminal:

19:00 - 21:00 Uhr: DJ Toyax

21:00 - 22:30 Uhr: Tom Wax

22:30 - 00:00 Uhr: Woody van Eyden

00:00 - 01:30 Uhr: Mauro Picotto

01:30 - 03:00 Uhr: Westbam

03:00 - 04:30 Uhr: DJ Quicksilver

04:30 - 06:00 Uhr: Bonzai Allstars

SYNDICATE Zone:

19:00 - 20:00 Uhr: Lexxy Chainz

20:00 - 21:00 Uhr: Maxtreme

21:00 - 22:00 Uhr: Deluzion

22:00 - 23:00 Uhr: Act of Rage

23:00 - 00:00 Uhr: Omnya

00:00 - 01:00 Uhr: D-Fence

01:00 - 02:00 Uhr: Namara

02:00 - 03:00 Uhr: Barber

03:00 - 04:00 Uhr: Deadly Guns

04:00 - 05:00 Uhr: NoiseFlow

05:00 - 06:00 Uhr: Unproven vs. Samynator

Bootshaus pres. LOONYLAND:

20:00 - 20:45 Uhr: La Renzo

20:45 - 21:30 Uhr: Max Million

21:30 - 22:30 Uhr: BRANDON

22:30 - 23:45 Uhr: Toby Romeo

23:45 - 01:15 Uhr: Avaion

01:15 - 02:30 Uhr: Harris & Ford

02:30 - 03:30 Uhr: Ely Oaks

03:30 - 04:30 Uhr: Poltergst

04:30 - 06:00 Uhr: Ch4yn

Bootshaus pres. BLACKLIST:

20:00 - 21:30 Uhr: Wolther Whyte

21:30 - 22:30 Uhr: Danth

22:30 - 00:00 Uhr: Gourski

00:00 - 01:00 Uhr: Toxsyck

01:00 - 02:00 Uhr: Ivory

02:00 - 03:00 Uhr: BLVCK CROWZ

03:00 - 04:00 Uhr: Elle Rich

04:00 - 05:00 Uhr: Redhoodsquad

05:00 - 06:00 Uhr: Bass Army

COCOON:

20:00 - 22:00 Uhr: RDL.WAV

22:00 - 00:00 Uhr: Frank Lorber

00:00 - 02:00 Uhr: André Galluzzi

02:00 - 04:00 Uhr: Oliver Huntemann

04:00 - 06:00 Uhr: Gregor Tresher

Airport:

20:00 - 21:00 Uhr: FAROUT

21:00 - 22:00 Uhr: Tollkühn

22:00 - 23:00 Uhr: NEO

23:00 - 00:00 Uhr: Mantraa.

00:00 - 01:00 Uhr: Tommy Libera

01:00 - 02:00 Uhr: LUIS MARTINEZ

02:00 - 03:00 Uhr: Kim Ahlf

03:00 - 04:00 Uhr: KNTRLVRLST

04:00 - 05:00 Uhr: AMBAM

05:00 - 06:00 Uhr: Cassa Cristano

HEAVEN & HILL Festival meets HEXENHOUSE:

20:00 - 21:00 Uhr: Rick_Ohh

21:00 - 22:00 Uhr: Fabs

22:00 - 23:00 Uhr: 2 Electronic Souls

23:00 - 00:00 Uhr: Dan G.

00:00 - 01:00 Uhr: Kenlo & Scaffa

01:00 - 02:00 Uhr: DJ Falk

02:00 - 03:00 Uhr: Cuebrick

03:00 - 04:00 Uhr: Nitrax

04:00 - 05:00 Uhr: Marc Wall.E

05:00 - 06:00 Uhr: Mimalogic Goa Trance Set

HEX:

20:00 - 22:00 Uhr: Arytmia

22:00 - 23:45 Uhr: Angy Kore

23:45 - 01:30 Uhr: Denis Dekay

01:30 - 03:00 Uhr: Lorenzo Raganzini

03:00 - 04:30 Uhr: Paolo Ferrara

04:30 - 06:00 Uhr: Hani Dakin x Warp Brothers

Acid Wars:

20:00 - 21:15 Uhr: Jens Mueller

21:15 - 22:30 Uhr: Peter Pahn

22:30 - 23:45 Uhr: Patrik Berg

23:45 - 01:00 Uhr: Alexia K.

01:00 - 02:15 Uhr: TIMO MANDL

02:15 - 03:30 Uhr: Wanja & Babbax live

03:30 - 04:45 Uhr: IAN CRANK

04:45 - 06:00 Uhr: ACiDC x Bad Boy Pete

SUNSHINE LIVE meets FAZEmag:

20:00 - 22:00 Uhr: Alice DiMar

22:00 - 23:00 Uhr: Jasmin Blust

23:00 - 00:00 Uhr: Felix Kröcher

00:00 - 01:00 Uhr: Klaudia Gawlas

01:00 - 02:30 Uhr: Aquagen

02:30 - 03:30 Uhr: Jay Frog

03:30 - 04:30 Uhr: DJ Falk

04:30 - 06:00 Uhr: Eric SSL

20Y Kittball x HE.SHE.THEY.:

20:00 - 22:00 Uhr: Ante Perry & Phil Fuldner

22:00 - 00:00 Uhr: Juliet Sikora

00:00 - 02:00 Uhr: Tube & Berger

02:00 - 04:00 Uhr: Gabrielle Kwarteng

04:00 - 06:00 Uhr: Amilli

Tunnel – Underground Rules!:

20:00 - 20:30 Uhr: Madness M

20:30 - 21:15 Uhr: Inside Visage

21:15 - 22:00 Uhr: Texx

22:00 - 22:45 Uhr: Freaqheadz

22:45 - 23:30 Uhr: Emphases

23:30 - 00:15 Uhr: DJ Kevo

00:15 - 01:00 Uhr: Janis Gruber

01:00 - 02:00 Uhr: Flixe

02:00 - 03:00 Uhr: Alberto Adami

03:00 - 03:45 Uhr: Sonicz

03:45 - 04:30 Uhr: Rage Effect

04:30 - 05:15 Uhr: Wavestorm

05:15 - 06:00 Uhr: Dark Weapon

A.L.E.X. Events, 100% Hardcore & Masters of Noise pres. Hardcore Gladiators:

20:00 - 21:00 Uhr: Flamerazer

21:00 - 22:00 Uhr: Hystio

22:00 - 23:00 Uhr: Jeypieh

23:00 - 00:00 Uhr: Lab-E

00:00 - 01:00 Uhr: Nexo & EBE Company

01:00 - 02:00 Uhr: Rough Republic

02:00 - 03:00 Uhr: Cyber Gunz

03:00 - 04:00 Uhr: Neue Deutsche Säge

04:00 - 05:00 Uhr: RSPCTLSS

05:00 - 06:00 Uhr: Sick Impact

Gayphoria:

20:00 - 21:30 Uhr: Cyre

21:30 - 23:30 Uhr: Paytric

23:30 - 01:00 Uhr: Jay Frog

01:00 - 02:30 Uhr: Tom Franke

02:30 - 04:00 Uhr: Chris Wacup

04:00 - 06:00 Uhr: Dominik Diel

Holy Ground pres. by We Are One, Escape & Motion:

20:00 - 21:00 Uhr: Madame Blueberry b2b Orakel

21:00 - 22:00 Uhr: Franzie Dries

22:00 - 23:30 Uhr: Kacy

23:30 - 01:00 Uhr: DJ Dreckisch

01:00 - 02:30 Uhr: Paracek

02:30 - 04:00 Uhr: Ephy Pinkman

04:00 - 06:00 Uhr: Polytoxic b2b Kinematic

HeavensGate & Technoclub:

20:00 - 21:00 Uhr: Heatboven

21:00 - 22:00 Uhr: Morgentraum

22:00 - 23:00 Uhr: Tony Smit

23:00 - 00:00 Uhr: Max Bering

00:00 - 01:00 Uhr: Claas

01:00 - 02:00 Uhr: Alex M.O.R.P.H.

02:00 - 03:00 Uhr: Woody van Eyden

03:00 - 04:00 Uhr: Maarten de Jong

04:00 - 05:00 Uhr: John Meva

05:00 - 06:00 Uhr: Ed Lynam

V.I.B.E.Z. Production:

20:00 - 20:45 Uhr: Phoenix

20:45 - 21:30 Uhr: Haircutter

21:30 - 22:30 Uhr: Mimalogic

22:30 - 23:30 Uhr: Marc Vision Retro Set

23:30 - 00:30 Uhr: DJ Bim

00:30 - 01:30 Uhr: Schrittmacher

01:30 - 02:30 Uhr: DJ C.U.L.T

02:30 - 04:15 Uhr: Dropkick vs. Mat S

04:15 - 06:00 Uhr: TOKRA vs. Rene Raggas

Local Heroes Technobus:

20:00 - 22:00 Uhr: OLLY

22:00 - 00:00 Uhr: Johannes Klein

00:00 - 02:00 Uhr: Babor

02:00 - 04:00 Uhr: Kauth In The Act b2b Skiba

04:00 - 06:00 Uhr: Raoul

Das erwartet Sie auf der Nature One 2025

Die Nature One ist eines der größten Festivals für elektronische Musik in Europa und findet jedes Jahr Anfang August auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna im Hunsrück in Rheinland-Pfalz statt. Tausende Besucherinnen und Besucher aus ganz Europa reisen an, um ein Wochenende lang zu Techno, House, Trance, Hardstyle, Hardcore, Goa und vielen weiteren Subgenres zu feiern. Die besondere Kulisse – ein stillgelegtes Militärgelände mit Bunkern und weitläufigem Außengelände – verleiht dem Festival eine einzigartige Atmosphäre.

Neben der Hauptbühne gibt es zahlreiche kleinere Floors, die von Clubs, Veranstaltern und Kollektiven aus dem In- und Ausland bespielt werden. Insgesamt stehen bei der Nature One mehr als 20 Bühnen auf dem Programm, darunter Open-Air-Flächen, Zelte und Bunkeranlagen. Viele Besucherinnen und Besucher übernachten direkt vor Ort im großen Campingvillage, das längst zu einem eigenständigen Festivalerlebnis geworden ist.

Veranstaltet wird die Nature One von I-Motion, die unter anderem auch Events wie Ruhr-in-Love oder MAYDAY organisieren. Jahr für Jahr lockt das Festival rund 60.000 bis 70.000 Fans elektronischer Musik an – und ist damit ein fester Termin im europäischen Festivalkalender.