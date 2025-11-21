Naturdenkmal: Gewässer ohne Wasser – Ist dies der nächste Fellbacher Phantom-See?

Das vom Regierungspräsidium Stuttgart angeführte Naturdenkmal Lindenbühlsee kennt in Fellbach quasi kein Mensch. Allerdings soll es wirklich existieren – aber wo? Eine Spurensuche.
Jagt jetzt eine Fellbacher (Rems-Murr-Kreis) Fake News die nächste? Noch ein Fellbacher Tümpel, den keiner kennt? Zu Jahresanfang berichtete unsere Redaktion über einen vermeintlichen frisch entdeckten See auf dem Kappelberg. Tatsächlich verbarg sich dahinter ein launiger Gag des Fellbacher Weingärtners Rainer Schnaitmann.