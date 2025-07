Dopingfrei zum Weltmeister und Personal Coach

1 Der neue U24-Weltmeister Philipp Huttenlocher. Foto: Valerie Lorenz

Der Stuttgarter Philipp Huttenlocher kürt sich zum U24-Weltmeister im Bodybuilding. Wieso er am Höhepunkt jetzt den Schlussstrich zieht.











Dass Philipp Huttenlocher einmal alles Andere als eine Sportkanone war, ist heute schwer vorzustellen. Als der spätere Sieger die Bühne der Natural Bodybuilding U-24-WM in Spanien betritt, überragt er die Konkurrenz in Körpergröße und Muskelmasse deutlich. In Zahlen: 1,84 Meter groß, 84 Kilogramm, Körperfettanteil von rund vier Prozent – so sieht ein Mann aus, der das naturale Limit ausgereizt hat. In jüngeren Jahren gab er noch ein ganz anderes Bild ab. „Ich war ziemlich pummelig“, erinnert sich der heute 23-Jährige. Bei den Bundesjugendspielen holte er sich stets die Teilnehmerurkunde ab, während seine Geschwister – ein Bruder und eine Schwester – mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet wurden.