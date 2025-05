Natur war Kates Zufluchtsort: Kate und William: Neues Video zeigt ungesehene Bilder vom Hochzeitstag

1 William und Kate an ihrem Hochzeitstag in Schottland. Foto: imago images/i Images/Stephen Lock

Prinzessin Kate und Prinz William begrüßen den Frühling mit einem atemberaubenden Video, das den Start einer Vier-Jahreszeiten-Reihe bildet. In dem Clip sind bisher ungesehene Eindrücke von ihrer Reise zum Hochzeitstag zu sehen. Und Kate schwärmt von der Natur als Zufluchtsort.











Ihren 14. Hochzeitstag am 29. April 2025 verbrachten Prinz William (42) und Kate (43) in aller Abgeschiedenheit auf der schottischen Insel Isle of Mull. In einem neuen Video lassen die Royals ihre Follower jetzt an dem Ausflug in die atemberaubende Natur der Insel teilhaben.