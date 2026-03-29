Natur und Umwelt: Wie es den Feldhasen geht – und was ihnen jetzt droht

Die Zahl der Feldhasen in Deutschland bleibt wie in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau. Doch Experten warnen: Ein neues Virus könnte den Tieren gefährlich werden. Und nicht nur das.
Berlin - Der Feldhasenbestand bleibt in Deutschland auf hohem Niveau stabil – doch Experten sehen neue Risiken für die Tiere. Im Frühjahr 2025 gab es hochgerechnet 19 Feldhasen pro Quadratkilometer Feld und Wiese, wie der Deutsche Jagdverband (DJV) mitteilte. Das seien ebenso viele wie bei den Frühjahrserhebungen der beiden Jahre zuvor, aber über ein Viertel mehr als noch vor rund 20 Jahren.