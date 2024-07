Natur statt Deo: Kate Hudson gesteht, dass sie kein Deodorant nutzt

1 Kate Hudson auf einem Event im Jahr 2023. Ob sie damals wohl Deo trug? Foto: Michael Mattes/Shutterstock.com

Kate Hudson erzählt, dass sie kein Deodorant verwendet, wie auch ihr ehemaliger Filmpartner Matthew McConaughey. Den Hollywoodstar habe sie damals aber "aus einer Meile Entfernung" riechen können.











Link kopiert



Kate Hudson (45) hat in einem Interview verraten, dass ihr Schauspielkollege Matthew McConaughey (54) nicht der einzige Hollywoodstar ist, der kein Deodorant verwendet. Auch sie selbst verzichte darauf. Das offenbarte die Schauspielerin am Mittwoch (17. Juli) in der Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen".