Natur, Kultur und Kulinarik: Reisen im Mai: Hier lässt sich der Frühling richtig genießen

Der Mai gilt als idealer Reisemonat: Die Natur steht in voller Blüte, viele Orte sind noch nicht vom sommerlichen Besucheransturm geprägt, und zahlreiche Veranstaltungen bieten kulturelle Höhepunkte. Von mediterranen Küsten über atlantische Inseln bis hin zu nordischen Landschaften und geschichtsträchtigen Städten - diese Destinationen bieten im Mai besondere Erlebnisse.

Mediterraner Frühling an der Amalfiküste

Im Mai entfaltet die Amalfiküste in Süditalien ihre volle Pracht. Die Temperaturen sind angenehm mild, Zitronenbäume blühen, und die malerischen Orte wie Positano, Amalfi und Ravello sind noch nicht von Touristen überlaufen. Die kurvenreichen Küstenstraßen bieten spektakuläre Ausblicke auf das tiefblaue Meer, während historische Villen und verwinkelte Gassen den Charme der Region unterstreichen. Daneben bieten Wanderrouten wie der "Sentiero degli Dei" (Pfad der Götter) spektakuläre Ausblicke.

Ein besonderes Ereignis ist die 70. Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, die am 17. und 18. Mai 2025 in Amalfi stattfindet. Dieser traditionsreiche Ruderwettbewerb erinnert an die maritime Geschichte der vier italienischen Seerepubliken: Amalfi, Pisa, Genua und Venedig. Die Veranstaltung wird von einem historischen Umzug begleitet, bei dem Teilnehmer in mittelalterlichen Kostümen durch die Straßen ziehen.

Blumenpracht und Kultur auf Madeira

Madeira, die portugiesische Insel im Atlantik, erstrahlt im Mai in voller Blüte. Das milde Klima und die üppige Vegetation machen die Insel zu einem Paradies für Naturliebhaber. Besonders hervorzuheben ist das Blumenfest "Festa da Flor", das vom 1. bis 25. Mai 2025 in Funchal stattfindet. Höhepunkte sind die "Mauer der Hoffnung", bei der Kinder Blumen an einer symbolischen Wand befestigen, und der farbenfrohe Blumenkorso, der die Straßen der Stadt in ein Meer aus Farben und Düften verwandelt.

Neben den floralen Feierlichkeiten bietet Madeira im Mai weitere kulturelle Veranstaltungen. Die "Festas da Sé", die Ende Mai beginnen und bis in den Juni hinein gehen (31. Mai bis 9. Juni), verwandeln das Zentrum Funchals in eine lebendige Bühne mit traditioneller Musik, Tanz und kulinarischen Köstlichkeiten. Diese Feste spiegeln die tiefe Verbundenheit der Madeirenser mit ihrer Kultur und Natur wider.

Geschichte und Gedenken in Washington D.C.

Washington D.C. präsentiert sich im Mai als Stadt der Geschichte und des Gedenkens. Die National Mall, gesäumt von bedeutenden Denkmälern und Museen, lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Im Vorfeld des 250. Jubiläums der Vereinigten Staaten im Jahr 2026 werden derzeit umfangreiche Renovierungen an zentralen Monumenten wie dem Lincoln Memorial und dem Jefferson Memorial durchgeführt.

Ein bedeutendes Ereignis im Mai ist der Memorial Day, der am letzten Montag des Monats begangen wird. In der Woche zuvor platzieren Soldaten auf dem Arlington Nationalfriedhof amerikanische Flaggen an mehr als 250.000 Gräbern, um gefallenen Soldaten zu gedenken. Diese Zeremonien bieten einen tiefen Einblick in die amerikanische Erinnerungskultur und machen Washington D.C. im Mai zu einem Ort des Nachdenkens und der historischen Reflexion. Die zentrale Memorial-Day-Parade findet am Montag, den 26. Mai statt.

Naturerlebnis unter der Mitternachtssonne: Die Lofoten

Die Lofoten, eine Inselgruppe im Norden Norwegens, bieten im Mai ein einzigartiges Naturerlebnis. Mit dem Beginn der Mitternachtssonne taucht das goldene Licht die dramatischen Felsformationen, Fjorde und Fischerdörfer in eine magische Atmosphäre. Die Wanderwege sind nach der Schneeschmelze wieder zugänglich, und Kajaktouren zwischen den Inseln ermöglichen beeindruckende Perspektiven auf die unberührte Landschaft.

Kulturell bereichern viele lokale Veranstaltungen das Erlebnis. In kleinen Gemeinden finden im Mai traditionelle Feste statt, bei denen regionale Musik, Kunsthandwerk und Kulinarik im Mittelpunkt stehen. Diese Veranstaltungen bieten authentische Einblicke in das Leben der Inselbewohner und ergänzen das Naturerlebnis um kulturelle Facetten.

Tradition und Moderne in Tiflis

Tiflis, die Hauptstadt Georgiens, vereint im Mai Tradition und Moderne auf faszinierende Weise. Die Altstadt mit ihren historischen Gebäuden, Schwefelbädern und engen Gassen erzählt von der bewegten Geschichte der Stadt, während moderne Viertel mit zeitgenössischer Architektur und lebendiger Kunstszene einen Kontrast dazu bilden.

Ein kulturelles Highlight im Mai ist das Tbilisi New Wine Festival, das am 10. Mai 2025 im Mtatsminda Park stattfindet. Winzer aus verschiedenen Regionen Georgiens präsentieren ihre neuen Jahrgänge, begleitet von georgischer Volksmusik und kulinarischen Spezialitäten. Dieses Festival bietet einen authentischen Einblick in die traditionsreiche Weinkultur des Landes und macht Tiflis im Mai zu einem lohnenden Ziel für Kultur- und Genussreisende.