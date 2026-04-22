Natur in der Region: Weißstorch im Naturpark Stromberg-Heuchelberg tödlich verunglückt

Ein Weißstorch verunglückt am Naturparkzentrum in Zaberfeld. Die Chancen für die Brut gelten als gering – zugleich gibt es positive Nachrichten von zwei Senderstörchen.
Im Naturpark Stromberg-Heuchelberg ist am Montagmorgen ein männlicher Weißstorch ums Leben gekommen. Der Vorfall geschah am Naturparkzentrum in Zaberfeld im Landkreis Heilbronn – der Naturpark Stromberg-Heuchelberg erstreckt sich über 41.000 Hektar vom nordwestlichen Ende des Landkreises Ludwigsburg bis in den südwestlichen Teil des Kreises Heilbronn.