1 Waldbaden heißt, den Wald mit allen Sinnen wahrzunehmen. Foto: Imago images/Uli Deck

Im Rahmen der Reihe „Grüne Liebe“ können sich Singles zwischen 35 und 45 bei Natur-Exkursionen in Stuttgart, im Schönbuch und auf der Schwäbischen Alb kennenlernen. Markus Munzinger, Diakon und Waldbade-Meister, erklärt, welche Vorteile das Angebot in der Natur hat.















Wer keine Lust mehr hat, am Handy Bilder von potenziellen Partnern nach links oder rechts zu wischen, sondern den analogen Kontakt zu seinen Mitmenschen sucht, der ist bei der Reihe „Grüne Liebe“ richtig. Naturliebende Singles zwischen 35 und 45 Jahren können sich hier kennenlernen, und zwar bei Wanderungen in der Natur, oft mit gemeinsamem Grillen im Anschluss.

Der lockere Rahmen erleichtert Gespräche

An fünf Terminen werden Exkursionen im Naturpark Schönbuch, in Stuttgart und auf der Schwäbischen Alb angeboten. Mal erkunden die Teilnehmer Höhlen, mal entspannen sie beim Waldbaden. Der Rahmen erleichtere Gespräche, sagt Markus Munzinger, Diakon und christlicher Waldbade-Meister, der für die Evangelische Landeskirche in Württemberg bei der Kirche im Grünen Gottesdienste im Freien abhält. „Draußen ist es lockerer“, sagt Munzinger. Beim Spazieren könne man leicht mal mit einer Person sprechen, und dann mit einer anderen. Viel ungezwungener, als sich beim ersten Date in einem Restaurant am Tisch gegenüberzusitzen und sich anzuschweigen.

„Grüne Liebe“ ist eine Kooperation des Evangelischen Kreisbildungswerks Stuttgart, dem Referat Kirche im Grünen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und dem Kreisverband Stuttgart der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). Beim ersten Termin am Samstag, 10. September, geht Markus Munzinger mit den Teilnehmern von 16 Uhr an Waldbaden im Naturpark Schönbuch, im Anschluss wird gegrillt. „Waldbaden tut den Menschen gut“, sagt er. „Und wer sich gut fühlt, der strahlt das auch aus.“ Das wirke auf das Gegenüber.

Corona erschwerte das Kennenlernen

Die Exkursionsreihe ist neu. „In den vergangenen zwei Coronajahren waren die Möglichkeiten, andere Menschen kennenzulernen, limitiert“, erklärt Munzinger. Veranstaltungen wurden abgesagt, die Gastronomie hatte oft geschlossen. Mit der „Grünen Liebe“ wolle man ein Angebot für Singles zwischen 35 und 45 schaffen, die gerne in der Natur sind. Übrigens: „Die Termine finden auch bei Regen statt“, sagt der Diakon. Denn auch dann lohne sich ein Ausflug – ganz getreu dem Motto: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung.

Den Wald mit allen Sinnen erleben

Munzinger hat sich das Waldbaden selbst angeeignet, einen Kurs hat er nicht besucht. Er ist überzeugt von dem Konzept aus Japan, das dort Shinrin Yoku heißt, und bei dem der Mensch den Wald ganz bewusst mit allen Sinnen wahrnimmt. Waldbaden entschleunige nicht nur, es rege auch das Immunsystem an und könne Erkrankungen vorbeugen. Das belegen Studien unter anderem aus Japan. „In der Natur kann man zur Ruhe kommen“, sagt Munzinger. Er selbst schätze Wald, Wiesen und Co. auch, weil es ihm die Möglichkeit gebe, dem Schöpfer auf der Spur zu sein. Beim Waldbaden am Samstag wird er den Teilnehmern Wahrnehmungsübungen zeigen und christliche Impulse geben.

Höhlen, Märchen und Lyrik

Am Sonntag, 11. September, ab 17 Uhr, entdecken die Singles die Bauerlochhöhle und das Naturschutzgebiet in Neuffen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Ein Waldspaziergang in Stuttgart-Degerloch am Freitag, 23. September, verspricht „Wandern fürs Herz und für die Seele“, am Sonntag, 25. September, wird ein Märchenspaziergang in Stuttgart-Rohracker angeboten. In den Geschichten geht es ums Suchen und Finden. Lyrisch-kulinarisch geht es beim Waldsalon am 8. Oktober in Degerloch zu.

Für alle Termine ist eine Anmeldung (mit Angabe es Alters) notwendig, die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 15 Euro. Wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk sind ein Muss, auch Getränke und Grillgut müssen mitgebracht werden.

Weitere Informationen zu den Anmeldungen und den Treffpunkten stehen im Internet unter www.kreisbildungswerk-stuttgart.de .