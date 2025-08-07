Natürlichkeit als Statement: Teri Hatcher zeigt sich ungeschminkt: Zoomt ruhig ran

Mit 60 Jahren setzt Teri Hatcher ein starkes Zeichen gegen das Hollywood-Ideal: Die "Desperate Housewives"-Schauspielerin posiert völlig ungeschminkt und ungefiltert auf Instagram und erklärt, dass Falten für sie Geschichten erzählen.
Ein ungewöhnlicher Schritt in Zeiten von Filtern und Beautytricks: Schauspielerin Teri Hatcher (60) hat auf Instagram eine Collage ungeschminkter, ungefilterter Selfies von einem Abendspaziergang geteilt und damit eine bewegende Botschaft über Schönheitsideale gesendet.