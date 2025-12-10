Verwischte Lippen und glühende Wangen: Dieser Look imitiert den Moment nach dem Kuss unter dem Mistelzweig und wird zur charmanten Alternative zum klassischen Festtags-Glamour. So stylt man das "Mistletoe Makeup".
Ein Kuss unter dem Mistelzweig ist der Inbegriff weihnachtlicher Romantik. Genau diese Ästhetik fängt nun ein neuer Beauty-Trend ein, der aktuell die sozialen Netzwerke erobert. Statt aufwendigem Glamour steht beim "Mistletoe Makeup" eine natürliche Unschuld im Mittelpunkt: rosige Wangen, wie von der Winterkälte geküsst, und Lippen, die ganz bewusst auf klare Konturen verzichten.