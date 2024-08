Was ist dran an der Behauptung, dass man Natron gegen Fruchtfliegen einsetzen kann? Wir klären auf.

Im Internet kursieren immer wieder Tipps und Tricks, wie man Natron angeblich gegen Fruchtfliegen einsetzen kann. So soll man es zum Beispiel als Zutat für eine Falle benutzen können oder in Form eines Sprays, um die Fliegen zu töten. Wir haben die gängigsten Behauptungen einmal unter die Lupe genommen.

Natron als Zutat für eine Fruchtfliegenfalle

Behauptung: Eine Kombination aus Apfelessig, Spülmittel und Natron soll die perfekte Fruchtfliegenfalle darstellen.

Realität: Es stimmt, dass Apfelessig mit ein paar Tropfen Spülmittel vermischt, die ideale Fruchtfliegenfalle darstellt. Angelockt durch den säuerlichen Geruch des Apfelessigs, versuchen die Fruchtfliegen sich an der Falle zu laben. Durch das Spülmittel wird jedoch die Oberflächenspannung des Essigs verringert, wodurch die Fliegen weniger Halt finden und leichter ertrinken. Warum man zu dieser Falle nun noch Natron hinzufügen sollte, ist unklar. Das basische Natron könnte den Geruch des Essigs eher trüben, was die Falle unwirksamer machen könnte. Es wäre also reine Geldverschwendung, das Natron auf diese Weise einzusetzen.

Natron als Spray gegen Fruchtfliegen einsetzen

Behauptung: Eine Mischung aus Wasser und Natron soll wie ein natürliches Insektizid wirken. Dieses soll man direkt auf die Insekten sprühen oder auf die Oberflächen, auf denen sie sich gerne aufhalten. Dadurch sollen sie ausgetrocknet werden und sterben.

Realität: Während man mit dem Natronspray vielleicht noch die ein oder andere Fruchtfliege durch direktes Ansprühen töten kann, ist es absolut unklar, inwiefern das Spray zur Oberflächenbehandlung eingesetzt werden kann. Die behandelten Oberflächen trocknen so schnell wieder ab, dass die Fruchtfliegen gar nicht merken, dass sich dort jemals etwas befunden hat. Eine viel effizientere Art, um die kleinen Fliegen einzufangen, ist es, den Staubsauger zu benutzen. Sparen Sie sich die Mühe, das Spray anzumischen.

Natron zur Reinigung verwenden

Behauptung: Man soll Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, mit einer Mischung aus Wasser und Natron reinigen. Auch verschüttete Flüssigkeiten und Essensreste sollen mit der Reinigungslösung beseitigt werden.

Realität: Während es stimmt, dass Oberflächen in der Küche sauber gehalten und Essensreste entfernt werden sollten, um den Fruchtfliegen die Nahrungsquellen zu entziehen, ist es fraglich, warum man dazu Natron nehmen sollte. Man kann Natron definitiv zum Putzen verwenden, allerdings würde Spülmittel oder ein Allzweckreiniger genauso gut funktionieren. Dafür extra eine Packung Natron anzuschaffen, ist also nicht nötig.

Fazit: Natron hilft nicht gegen Fruchtfliegen

dIm Kampf gegen Fruchtfliegen hat Natron absolut keine Wirkung. Sparen Sie sich das Natron für andere Einsatzzwecke auf und setzen Sie lieber auf altbewährte Methoden, um die Obstfliegen loszuwerden. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie einen Fruchtfliegenbefall effektiv beseitigen, lesen Sie direkt im Anschluss unseren Ratgeber „Fruchtfliegen loswerden“.