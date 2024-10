Nato und US-Regierungsvertreter: Angeblich tausende nordkoreanische Soldaten in Russland

1 Der südkoreanische TV-Sender Yonhapnews zeigt ein Satellitenbild von der russischen Militäreinrichtung Ussuriysk, wo sich nordkoreanisches Personal versammelt haben soll. Foto: dpa/Kim Jae-Hwan

In Russland halten sich nach Angaben der US-Regierung derzeit „tausende“ nordkoreanische Soldaten auf. „Tausende nordkoreanische Soldaten sind in Russland, um zu trainieren“, sagte ein US-Regierungsvertreter.











