Nato-Treffen in Brüssel: Großes Lob aus den USA für die Nato-Partner

Die Europäer bauen ihr Engagement in der Allianz deutlich aus. Geplant ist etwa eine Mission in der Arktis, an der sich auch Deutschland beteiligt.
Im Nato-Hauptquartier herrscht gute Stimmung. Geradezu überschwänglich lobten sich die Verteidigungsminister gegenseitig bei einem Treffen am Donnerstag in Brüssel. Erleichterung herrschte vor allem über die Wortmeldung aus den USA. In Washington sei man sehr zufrieden mit den Bemühungen der Europäer um eine fairere Lastenteilung in Sachen Verteidigungsfragen, betonte US-Staatssekretär Elbridge Colby. 2025 habe man eine Neujustierung gesehen und die Europäer hätten sich verpflichtet, sich federführend um die konventionelle Verteidigung zu kümmern, erklärte Colby, der in Vertretung von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth nach Brüssel gereist war. Seiner Meinung nach habe man nun „eine sehr starke Grundlage, um partnerschaftlich zusammenzuarbeiten – mit einer Nato 3.0, die auf Partnerschaft statt Abhängigkeit beruht“.