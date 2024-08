Nato-Stützpunkt in Geilenkirchen: Weiterer Bundeswehrstandort wegen Sabotageverdacht abgeriegelt

1 Genaue Gründe für die Schließungen wurden nicht genannt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Einem Medienbericht zufolge ist der Nato-Stützpunkt im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen wegen Sabotageverdachts abgeriegelt worden. Am Vormittag wurde bereits der Bundeswehrstandort Köln-Wahn geschlossen.











Nach dem Bundeswehr-Standort Köln-Wahn ist auch der Nato-Stützpunkt im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen einem Medienbericht zufolge wegen Sabotageverdachts abgeriegelt worden. Das berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ am Mittwoch. Ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Schließung des Standorts in Geilenkirchen am Vormittag. Gründe hierfür nannte er nicht. Laut „SZ“ wird eine mögliche Kontamination des Trinkwassers geprüft.