Nato-Gipfel: Trump rüttelt Europa wach

1 US-Präsident Trump (rechts) und Bundeskanzler Merz sprechen in Den Haag auf dem Nato-Gipfel über die Hilfe für die Ukraine. Foto: AFP

Zu lange haben sich die Europäer hinter den USA versteckt. Der Nato-Gipfel ist der erste große Schritt in eine neue Zukunft, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.











Link kopiert



Europa rüstet auf. Zuletzt wurde während des Kalten Krieges so viel Geld in die Verteidigung investiert. Das ist eine beunruhigende Nachricht, aber es ist ein längst überfälliger Schritt. So gesehen markiert der Nato-Gipfel in Den Haag tatsächlich eine historische Zäsur. Die 32 Mitglieder der Allianz haben sich dazu verpflichtet, in Zukunft fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Rüstung auszugeben – eine Zahl, über die vor einem halben Jahr in den Hauptstädten Europas noch schallend gelacht wurde.