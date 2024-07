Nato-Gipfel: Bangen um Biden

1 Die Eröffnungsrede zum Nato-Gipfel in Washington war der stärkste Auftritt Bidens seit Langem. Foto: AFP/Saul Loeb

Joe Biden steht beim NATO-Gipfel unter verschärfter Beobachtung im In- und Ausland. Jedes Wort und jeder Schritt des angeschlagenen US-Präsidenten werden genau verfolgt. Die Pressekonferenz am Donnerstag gerät zur Bewährungsprobe.











Normal ist es nicht, wenn der fehlerfreie Vortrag einer Rede vom Teleprompter zur Nachricht vom Jubiläumsgipfel der NATO wird. Im Fall Joe Bidens reichte es, dem 81-Jährigen eine Verschnaufpause zu verschaffen. David Sanger von der New York Times, der so etwas wie der Doyen unter den sicherheitspolitischen Korrespondenten in den USA ist, meinte, die abgelesene Eröffnungsrede im Mellon-Auditorium von Washington sei einer der stärksten Auftritte des Präsidenten seit Langem gewesen. Ohne Versprecher und mit kräftiger Stimme vorgetragen.