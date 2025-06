Sie haben es nicht weit. Und die französischen Fans werden wohl deutlich in der Überzahl sein am Donnerstag, wenn um 21 Uhr in der MHP-Arena Frankreich und Spanien um den Einzug ins Finale der Nations League spielen. Mindestens 20 000 Fans aus dem Nachbarland werden in Stuttgart erwartet.

Ein Banner am Rathaus kündet von den Spielen der Nations League. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die beiden Nationalmannschaften werden am Mittwoch erwartet. Die Franzosen um Angreifer Kylian Mbappé und einige frisch gebackenen Champions-League-Sieger von Paris St.-Germain werden am Mittwoch um 11.30 Uhr im Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg erwartet. Die Spanier um Lamine Yamal lassen sich etwas mehr Zeit, sie sollen am Abend gegen 19.30 Uhr im Steigenberger-Hotel in Stuttgart ankommen. Sie haben beste Erinnerungen an Stuttgart, haben sie ja hier im Viertelfinale der EM vor einem Jahr Gastgeber Deutschland aus dem Turnier geworfen.

Lesen Sie auch

Und was passiert am Sonntag?

Der Verlierer dieses Halbfinals kann gleich hierbleiben, denn am Sonntag wird er um 15 Uhr in der MHP-Arena gegen den Verlierer des anderen Halbfinals spielen. Das findet in München statt, am Mittwoch treffen Deutschland und Portugal aufeinander. Verliert Deutschland, wird die Mannschaft am Samstagabend in Stuttgart erwartet. Portugal würde bereits am Freitag anreisen.