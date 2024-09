Nations League: Niclas Füllkrug fällt gegen Holland aus und reist ab

1 Niclas Füllkrug (Mitte) trug beim Training einen blauen Verband am Unterschenkel. Foto: dpa/Federico Gambarini

Beim 5:0 gegen Ungarn zählt Niclas Füllkrug noch zu den Torschützen. Im Topspiel der Nations League gegen die Niederlande fällt der Torjäger angeschlagen aus. Der Bundestrainer muss umplanen.











Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Kracher in den Niederlanden auf Torjäger Niclas Füllkrug verzichten. Der Stürmer von West Ham United verließ das deutsche Lager am Dienstagmittag und steht aufgrund einer Reizung der Achillessehne für die Partie am Abend (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam nicht zur Verfügung. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf SID-Anfrage, zunächst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.