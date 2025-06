Besser wird es nicht. Lamine Yamal gegen Kylian Mbappé, Frankreich gegen Spanien in der Nations League. Und das in Stuttgart. Doch man kann nicht nur zuschauen, sondern selbst kicken.

Schon wieder Fußball. Werden die einen denken. Endlich wieder Fußball, die anderen. Und man kann ja über die Fußballverbände und ihre Rolle als Gelddruckmaschinen schimpfen, aber die noch ziemlich frische Nations League beschert Stuttgart an diesem Donnerstag Weltklasse.

Austoben vor dem Kunstmuseum

Im Halbfinale trifft Spanien um 21 Uhr in der MHP-Arena auf Frankreich, zuspitzen kann man das auf das Duell der Superstars Lamine Yamal und Kylian Mbappé. Doch man kann nicht nur zuschauen, man kann auch selbst kicken. Vor dem Kunstmuseum soll man sich austoben können. Etwa Teqball spielen auf der typisch geschwungenen Platte, es gibt einen Fußballkäfig mit zwei Mini-Toren, man kann messen lassen, wie man den Ball beschleunigen kann und es gibt Bolzboxen, an denen man im Sitzen kicken kann. Und ach ja, die Nations-League-Trophäe wird auch gezeigt. All das ist aufgebaut von Donnerstag bis Samstag.

Kommt Deutschland?

Denn es folgt noch ein zweites Spiel am Sonntag. Die Verlierer der Halbfinals spielen um 15 Uhr in der MHP-Arena um Platz drei. Da könnte Deutschland dabei sein, sollten sie am Mittwoch gegen Portugal ihr Halbfinale in München verlieren. Und das war es dann aber vorerst wirklich mit dem Fußball. Bis der VfB im August wieder zurückkehrt, lässt sich die Zeit überbrücken mit selbst kicken. Etwa auf dem Fußballplatz auf dem Kleinen Schlossplatz. Und weil die Spanier wieder in der Stadt sind, sei dabei ein kleiner Hinweis erlaubt: Hände weg vom Ball!