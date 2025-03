Nations League in Stuttgart: Gibt es wieder Public Viewing auf dem Schlossplatz?

Das nächste fußballerische Großereignis steht an: Anfang Juni finden das Halbfinale und Spiel um Platz 3 der Nations League in Stuttgart statt. Was ist zu diesem Anlass in der Innenstadt geplant?

Die Welt zu Gast bei Freunden: Das offizielle Motto der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland soll für Stuttgart eigentlich immer gelten. Zuletzt sorgte die Fußball-EM im vergangenen Jahr dafür, dass rund 900 000 Menschen die Stuttgarter Innenstadt besuchten. Über 200 000 Übernachtungsgäste seien wegen des Turniers in die Region gekommen, sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Und Andrea Gehrlach von Stuttgart-Marketing ergänzt: „Wir wollten Stuttgart in ein positives, für manchen auch neues, Licht rücken. Und das haben wir geschafft.“ Der Fußball verbindet.

Und schon steht in diesem Jahr der nächste fußballerische Höhepunkt für die deutsche Nationalmannschaft und Stuttgart an. Die Nations League gastiert in der Landeshauptstadt. Während sich Deutschland und Portugal im Halbfinale in München gegenüberstehen, spielen Frankreich und Spanien am 5. Juni in der MHP-Arena um den Einzug ins Finale.

Frankreich und Spanien sind zu Gast

Gehrlach freut sich auf beide Nationen – zum einen natürlich rein fußballerisch, aber „auch die Nachfrage nach Tickets und der Besuchanlass in Stuttgart werden gegeben sein“. Frankreich sei ein toller Nachbar. In etwas mehr als drei Stunden könne man mit dem TGV von Paris nach Stuttgart fahren. Das Elsass sei nur einen Katzensprung entfernt. „Frankreich liegt bei den Übernachtungen in Stuttgart jedes Jahr immer zwischen Platz 4 und 8“, sagt Gehrlach. Da erhoffe man sich auch für den Juni gute Besucherzahlen – ähnlich wie von den Spaniern. „Sie sind wieder reisefreudiger und kommen auch nach Stuttgart. Während der EM waren die Übernachtungszahlen aus Spanien gut.“

Mit der Kampagne „Stuttgart. The hidden Champion“ (Stuttgart. Der verborgene/versteckte Gewinner) habe man schon in der jüngsten Vergangenheit die Aufmerksamkeit des VfB in der Champions League dazu genutzt, mit der Landeshauptstadt im Ausland zu werben. Sicherlich werde man nun auch im Vorfeld der Nations League noch einmal aktiv, sagt Gehrlach.

Bei der EM 2024 waren spanische und französische Fans in Stuttgart unterwegs. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Die Trophäe der Nations League wird zu sehen sein

Drei Tage nach dem Halbfinale wird übrigens auch das Spiel um Platz drei in der Stuttgarter Arena stattfinden. Egal, ob am 8. Juni die Mannschaft aus Deutschland oder Portugal zu Gast sein wird, ein Public Viewing auf dem Schlossplatz wie zuletzt bei der EM ist derzeit nicht geplant. „Wir gehen aber davon aus, dass die vielfältige Stuttgarter Gastronomie mit ihren zahlreichen Bars und Biergärten in der City für eine gute Fußballstimmung sorgen wird, vor allem auch, wenn die Fans aus Spanien und Frankreich zu uns nach Stuttgart kommen“, heißt es bei in.Stuttgart. Vieles sei gerade noch in der Vorbereitung, aber Folgendes könne man bereits heute sagen: „Neben der reinen Austragung der Partien wird es an den Spieltagen unter anderem die Möglichkeit geben, die Trophy, um die gespielt wird, hautnah zu erleben.“