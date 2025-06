1 Hagel sorgt für einen veränderten Ablauf. Foto: dpa/Federico Gambarini

Das Halbfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League wird von einem Gewitter beeinträchtigt. Der Anpfiff verzögert sich etwas.











Das Nations-League-Halbfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal beginnt wegen eines Unwetters erst um 21.10 Uhr und damit zehn Minuten später als geplant. Das wurde in der Münchner Allianz Arena per Durchsage an die Zuschauer mitgeteilt.