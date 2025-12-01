Nach dem 0:0 in Kaiserslautern wird das Rückspiel der Nations League ein wahres Finale. Das deutsche Nationalteam macht sich Mut - Spanien fehlt die Weltfußballerin wegen eines Wadenbeinbruchs.
Madrid - Sogar König Felipe VI. kommt erstmals, um Spaniens Weltmeisterinnen zu unterstützen. Die Beste fehlt dagegen: Weltfußballerin Aitana Bonmatí erlitt im Training einen Wadenbeinbruch. Vor einer Rekordkulisse im Estadio Metropolitano werden die deutschen Fußballerinnen im Rückspiel des Nations-League-Finales am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) womöglich trotzdem viel leiden müssen. "Das zweite Spiel wird wieder extrem hart", prophezeite Vizekapitänin Janina Minge vor der anspruchsvollen Aufgabe in Madrid. "Aber ich bin völlig davon überzeugt, dass wir es schaffen können."