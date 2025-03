Deutschland spielt in München um den Titel in der Nations League. Die UEFA legt die Allianz Arena als Spielort für das Halbfinale fest. Auch das Endspiel steigt dort. Aber auch Stuttgart kommt zum Zug.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist ins Halbfinale der Nations League eingezogen. Im Rückspiel reichte der DFB-Elf gegen Italien ein 3:3-Unentschieden gegen Italien. Die Halbfinals und das Endspiel werden im Juli in Deutschland ausgerichtet – in München und in Stuttgart.

In der MHP-Arena hatte Deutschland sein EM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2 nach Verlängerung) bestritten. Allerdings werden die Fußballfans im Schwabenland nicht erneut in den Genuss eines Heimspiels kommen. Deutschland bestreitet das Halbfinale beim Final Four der Nations League gegen Portugal in München. In Stuttgart treffen Spanien und Frankreich aufeinander. Die Uefa bestätigte am Sonntagabend die Spielorte für das Finalturnier.

Nations League Final Four: Wo spielt Deutschland?

Am 4. Juni (20.45 Uhr) beginnt die Endrunde der Nations League in der Allianz Arena mit dem Auftritt des Gastgebers. „Ich bin total optimistisch, dass wir ein gutes Final Four spielen werden“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Tags darauf, am 5. Juni (20.45 Uhr), ermitteln Europameister Spanien und der WM-Zweite Frankreich in Stuttgart den zweiten Finalisten.

Das Endspiel findet am 8. Juni (20.45 Uhr) ebenfalls in München statt. Deutschland würde in der MHP-Arena antreten, wenn es sein Halbfinale gegen Portugal verlieren würde. Die Partie um Platz 3 findet ebenfalls in Stuttgart statt – am selben Tag wie das Endspiel, allerdings schon um 15 Uhr.

Die Euphorie rund um die Nationalmannschaft ist seit der Heim-EM im Sommer groß. Foto: dpa/Fabian Strauch

Nations League: Final Four im Überblick

Halbfinale 1: Deutschland – Portugal (4. Juni 2025, 20.45 Uhr – München)

Halbfinale 2: Spanien – Frankreich (5. Juni 2025, 20.45 Uhr – Stuttgart)

Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2 (8. Juni, Stuttgart)

Finale: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2 (8. Juni, München)

„Die Elite Europas ist eingeladen“, sagte DFB-Kapitän Joshua Kimmich nach dem packenden Viertelfinal-Rückspiel gegen die Squadra Azzurra in Dortmund. „Es ist ein tolles Final Four“, schwärmte Völler. Deutschland hat sich bei der vierten Auflage der Nations League erstmals für das Finalturnier qualifiziert.