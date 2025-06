Nations League: Ex-VfB-Profi Benjamin Pavard kehrt nach Stuttgart zurück

1 Benjamin Pavard spielte zwischen 2016 und 2019 für den VfB – und hat bislang 55 Partien für die Nationalelf Frankreichs absolviert. Foto: imago images / Jan Huebner

Kein anderer Spieler hat dem VfB eine höhere Ablöse eingebracht als Benjamin Pavard. Nun spielt der Franzose im Halbfinale der Nations League gegen Spanien in Stuttgart.











Mit den 35 Millionen Euro an Ablöse, die der FC Bayern München für ihn nach Stuttgart überwies, ist Benjamin Pavard noch immer vor Mario Gomez (30 Millionen Euro) der teuerste Abgang, den der VfB in seiner Clubgeschichte jemals zu verzeichnen hatte. Dabei sendete der Franzose, der an diesem Donnerstag (21 Uhr/ARD) mit der Nationalelf Frankreichs im Halbfinale der Nations League gegen Spanien nach Stuttgart zurückkehrt, damals ein helles Zeichen in ziemlich dunkler Zeit.