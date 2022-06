1 Deutschlands Torschützin Felicitas Rauch feiert im April ihren Treffer gegen Portugal. Am Dienstagabend werden die Trikots der Frauen von den DFB-Männern getragen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Im Nations-League-Spiel gegen England am Dienstagabend laufen die DFB-Männer in den Trikots der deutschen Fußballerinnen auf. Warum?















Die DFB-Männer laufen im Nations-League-Spiel gegen England in den Trikots der deutschen Fußballerinnen auf, um für deren bevorstehende EM auf der Insel zu werben. „Das ist wirklich eine coole Sache. Ich bin gespannt, ob den Männern die Trikots besser stehen als uns“, sagte Nationalspielerin Sara Doorsoun von Eintracht Frankfurt bei einer Videoschalte der DFB-Frauen am Dienstag in Frankfurt/Main.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in den Vorrundenspielen bei der EM vom 6. bis 31. Juli in England auf Dänemark, Spanien und Finnland. Die Männer-Mannschaft von Hansi Flick tritt an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen den EM-Zweiten England an. Annette Seitz, Sprecherin der DFB-Frauen, sprach von einem „Doppelpass“: „Das ist ein kleiner Gruß von unserem Männerteam an uns alle, dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass es ein Fußball ist.“

Frauen-Nationalmannschaft trug Auswärtstrikots der Männer

Die Frauen-Nationalmannschaft hatte im Juni 2021 beim Länderspiel gegen Chile die schwarzen Auswärtstrikots der Männer getragen, die amselben Abend in München gegen Frankreich ihr EM-Auftaktspielbestritten. „Wir haben uns damals sehr über die Unterstützung der Frauen-Nationalmannschaft gefreut. Jetzt sind wir dran. Wir glauben an das Team um Alex Popp“, sagte Keeper Manuel Neuer laut DFB-Mitteilung. Kapitänin Alexandra Popp bedankte sich: „Dass die Jungs nun den Pass von uns aufgenommen haben und unser Trikot tragen, ist ein tolles Zeichen.“