Nations League: DFB-Frauen zwischen Frust, Stolz und Hoffnung

Das Frauen-Nationalteam hätte auf dem Betzenberg einen Riesenschritt zum ersten Nations-League-Titel machen können. Christian Wück verzweifelt an der fehlenden Effizienz von Klara Bühl und Co.
Kaiserslautern - Noch nie seit dem WM-Triumph 2023 war Spaniens Tiki-Taka so entzaubert worden - und doch war der Ärger bei den deutschen Fußballerinnen und Bundestrainer Christian Wück groß. Trotz zahlreicher Torgelegenheiten versäumte es das DFB-Team in Kaiserslautern, gegen die Weltmeisterinnen eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel des Nations-League-Finals am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) in Madrid herauszuspielen.