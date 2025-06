Nations League: Der DFB-Elf bleibt beim Debüt von Nick Woltemade nur das kleine Finale

1 In seinem ersten Länderspieleinsatz für die DFB-Elf hängt sich VfB-Profi Nick Woltemade gegen Portugal, hier mit Verteidiger Ruben Dias, voll rein. Foto: IMAGO/MIS

Beim Einstand des VfB-Stürmers Nick Woltemade verliert Deutschland gegen Portugal verdient mit 1:2 – und tritt nun am Sonntag im Spiel um Platz drei in Stuttgart an.











Fünf Niederlagen in Serie hatte er gegen die Deutschen einstecken müssen – doch der alternde Superstar Cristiano Ronaldo kann gegen die DFB-Elf doch gewinnen. Im Halbfinale der Nations League führte der 40-jährige Kapitän sein Team aus Portugal gegen die deutsche Elf zum 2:1(0:0)-Sieg. In einem nicht immer hochklassigen Spiel hatte Florian Wirtz die ersatzgeschwächten Gastgeber in München per Kopf in Führung gebracht (48.). Doch Francisco Conceicao (63.) und Ronaldo mit seinem siebten Tor im achten Match des Wettbewerbs (68.) drehten die Partie für die Portugiesen, die nun am Sonntag (21 Uhr) wieder in München im Endspiel auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Frankreich und Spanien treffen.