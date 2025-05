Nations League: Bericht: Nagelsmann verzichtet auf Musiala und Rüdiger

Das Final-Turnier der Nations League findet laut einem Bericht des „Kicker“ ohne Fußball-Star Jamal Musiala statt. Demnach verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann auf eine Nominierung des 22 Jahre alten Offensivspielers des FC Bayern. Musiala erlitt Anfang April einen Muskelbündelriss im Oberschenkel und sagte jüngst, sein großes Ziel in diesem Sommer sei die Club-WM in den USA.

Auch für Antonio Rüdiger kommt das Turnier (4. bis 8. Juni) in München und Stuttgart demnach zu früh. Der Innenverteidiger von Real Madrid hat sich am Knie operieren lassen und befindet sich derzeit im Aufbautraining. Wie für Musiala geht es auch für Rüdiger offenbar darum, zur Club-WM wieder dabei zu sein.

Lesen Sie auch

Bayerns Serge Gnabry und Robin Gosens vom AC Florenz sollen ihr Comeback feiern. Unklar ist, ob Kai Havertz vom FC Arsenal sowie Marc-André ter Stegen nach ihren Verletzungen nominiert werden.

Nick Woltemade darf beim Final-Turnier der Nations League auf sein Debüt in der A-Nationalmannschaft hoffen. U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo verriet bei der Nominierung seines EM-Kaders, dass der Angreifer des Pokalfinalisten VfB Stuttgart auch von Nagelsmann in das A-Team berufen wird.

Die EM-Endrunde findet vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei statt

„Es kam der Anruf auch von Julian, dass er gebraucht wird. Er geht erstmal zur A-Nationalmannschaft hoch und ich hoffe, dass der die A-Nationalmannschaft zum Nations-League-Titel schießen wird“, sagte Di Salvo. Hoffentlich komme Woltemade dann mit ein paar Toren und Selbstvertrauen zur U21. „Er hat Bock“, sagte Di Salvo. „Er wird uns nach der A-Nationalmannschaft auch weiterhelfen.“ Die EM-Endrunde findet vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei statt.

Nagelsmann hatte sich schon vor einiger Zeit bei VfB-Coach Sebastian Hoeneß nach dem fast zwei Meter großen Angreifer erkundigt. Weil der 23-Jährige an der U21-EM im Sommer teilnehmen soll, verzichtete Nagelsmann damals aber noch auf Woltemade in den Viertelfinalspielen der Nations League gegen Italien. Das ist jetzt anders. Im Halbfinale am 4. Juni in München ist er erstmals im Kreis der Nationalmannschaft dabei. Woltemade selbst hatte die Doppelbelastung gewollt.

Woltemade tritt an diesem Samstag im Berliner Olympiastadion mit dem VfB gegen Arminia Bielefeld im Finale des DFB-Pokals an. Der gebürtige Bremer erzielte in dieser Saison bisher vier Tore im Cup-Wettbewerb und zwölf in der am vergangenen Wochenende zu Ende gegangenen Meisterschaft.