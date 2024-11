1 Hat Vertrauen in Alexander Nübel (li.): Bundestrainer Julian Nagelsmann Foto: imago//Bratic

Alexander Nübel vom VfB Stuttgart kann an diesem Dienstag punkten im Konkurrenzkampf mit Oliver Baumann – der Keeper wird in Ungarn im DFB-Tor stehen.











Julian Nagelsmann hatte die Rotation angekündigt – wie viele Wechsel er in der Startelf für das Nations-League-Spiel gegen Ungarn an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) vornimmt, wollte der Bundestrainer am Montag nicht verraten: „Es kann sein, dass wir neunmal oder zehnmal wechseln, aber auch nur viermal.“