Nationaltorhüter des VfB Stuttgart: Das sagt Alexander Nübel zu seiner Zukunft

1 Wie lange trägt Alexander Nübel noch das Trikot des VfB Stuttgart? Foto: /Frank Hoermann

Die Nationalkeeper Alexander Nübel und Oliver Baumann bekommen zum Jahresabschluss wieder jeweils ein Länderspiel – der VfB-Torhüter blickt schon weiter in die Zukunft.











Spiele ich? Und wenn ja: Wo? Nein, diese Fragen muss sich Alexander Nübel (28) im Alltag beim VfB Stuttgart nicht stellen. Da spielt der Torhüter immer (die jüngste Rotation in der zweiten Pokalrunde gegen den 1. FC Kaiserslautern mal ausgenommen). Im Kreise der DFB-Elf dagegen spielt Nübel nicht immer, sondern – das lehrte die jüngere Vergangenheit – in einer von zwei Partien. Jetzt, vor den beiden Duellen in der Nations League am Samstag in Freiburg (20.45 Uhr/RTL) gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn, läuft wie schon beim vergangenen Länderspielblock alles auf eine Arbeitsteilung im deutschen Tor hinaus.