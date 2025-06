Nationalteam: Zoff in Polen: Lewandowski erklärt vorläufig Rücktritt

Zoff in Polen: Lewandowski erklärt vorläufig Rücktritt

2 Nicht mehr für Polen? Robert Lewandowski überrascht. Foto: Leszek Szymanski/PAP/dpa

Robert Lewandowski hat keine Lust mehr auf seinen derzeitigen Nationaltrainer. Dem Verband stellt er damit indirekt ein ungewöhnliches Ultimatum.











Warschau - Fußball-Star Robert Lewandowski will unter dem derzeitigen Trainer Michal Probierz nicht mehr für Polens Nationalmannschaft spielen und hat den Druck auf den Verband massiv erhöht. "Angesichts der Umstände und des Vertrauensverlusts in den Trainer der polnischen Nationalmannschaft habe ich beschlossen, meine Tätigkeit in der polnischen Nationalmannschaft einzustellen, solange er im Amt ist", schrieb Lewandowski auf Polnisch bei X.