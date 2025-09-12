Nationalteam: Deutsche Basketballer stürmen ins EM-Finale

Zweimal Finnland, zweimal gewonnen: Die Weltmeister stehen jetzt auch im EM-Finale. Es ist schon jetzt die erfolgreichste Ära im deutschen Basketball.
Riga - Der Weltmeister greift jetzt auch nach dem EM-Titel. Zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila ist der nächste große Coup für die deutschen Basketballer ganz nah. Das Team um NBA-Star Franz Wagner und Kapitän Dennis Schröder gewann in Riga sein Halbfinale gegen Außenseiter Finnland mit 98:86 (61:47) und steht damit erstmals seit 20 Jahren wieder in einem EM-Finale. Damals holte Deutschland mit Dirk Nowitzki Silber.