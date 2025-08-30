Deutschland erreicht vorzeitig das Achtelfinale bei der Basketball-EM. Von Mitfavorit Litauen gibt es zwar etwas mehr Gegenwehr für den Weltmeister - wirklich spannend wird die Partie aber nicht.

Tampere - Die deutschen Basketballer eilen bei der EM von Sieg zu Sieg und haben schon jetzt das Ticket für die Endrunde in Riga sicher. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann ein rasantes Spiel gegen Mitfavorit Litauen klar mit 107:88 (55:47) und nimmt nach drei Erfolgen zum Start Kurs auf die angestrebte Medaille.

Angeführt von Schröder (26 Punkte) und Franz Wagner (24) zeigte das deutsche Team in Tampere streckenweise weltmeisterlichen Basketball und steht nun vorzeitig im Achtelfinale. Anders als bei den ersten Siegen gegen Montenegro (106:76) und Schweden (105:83) bekam das Team diesmal richtig Gegenwehr. Zum X-Faktor wurde Schröder-Kumpel Daniel Theis, der 23 Zähler beisteuerte, alle seine neun Würfe verwandelte und zudem stark verteidigte.

"Nach vorne schauen, fokussiert bleiben"

"Der hat heute richtig abgeliefert. Was er heute sowohl defensiv als auch offensiv abgeliefert hat, war wirklich überragend", sagte der deutsche Assistenzcoach Alan Ibrahimagic, der erneut erkrankten Bundestrainer Alex Mumbru vertrat und auch die ersten beiden Siege verantwortet hatte.

"Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr gute Leistung. Aber der Job ist immer noch nicht vorbei hier, wir wollen Erster werden hier in dieser Gruppe", sagte Ibrahimagic bei Magentasport und forderte: "Nach vorne schauen, fokussiert bleiben." Gelingen gegen Großbritannien am Montag (15.30 Uhr/MagentaSport und RTL) und Finnland am Mittwoch (19.30 Uhr) zwei weitere Siege, ist Platz eins perfekt.

Litauen als erster richtiger Test

Der Gruppensieg in Finnland ist deshalb wichtig, um Topfavorit Serbien mit NBA-Star Nikola Jokic möglichst lange aus dem Weg zu gehen. Werden beide Teams Gruppensieger, ist ein Aufeinandertreffen erst bei einem möglichen Endspiel am 14. September in Riga möglich. Die von tausenden in grün gekleideten Fans angefeuerten Litauer stellten Deutschland bei dieser EM erstmals richtig auf die Probe.

Deutschlands 21:3-Lauf verpufft

Anders als bei den bisherigen deutschen Spielen herrschte diesmal richtig Stimmung - auf den Rängen, aber auch auf dem Parkett. Litauens Fans begannen lautstark und euphorisch, doch ihre Profis gerieten schnell mit 2:10 in Rückstand. Schröder und Theis spielten immer wieder gemeinsam und sorgten früh für ein paar erste Höhepunkte.

Es entwickelte sich ein offenes Duell auf offensiv allerhöchstem Niveau. Deutschland um Wurfspezialist Andreas Obst traf Dreier um Dreier, gleichzeitig erlaubte sich der Weltmeister über 20 Minuten kaum Ballverluste. Nach einem fulminanten 21:3-Lauf war das Ibrahamagic-Team zwar früh auf Siegkurs - doch die Litauer kämpften sich zurück. Und waren zur Halbzeit bei einem Rückstand von acht Punkten in Reichweite.

Erinnerungen an Duell in Köln

Phasenweise erinnerte das Duell an das EM-Aufeinandertreffen 2022 in Köln. Damals hatte sich Deutschland erst nach zwei Verlängerungen und jeder Menge Aufregung mit 109:107 durchgesetzt - und später die Bronzemedaille geholt. Obwohl beide Teams schon vor dem Duell für das Achtelfinale in Riga planen konnten, war die Intensität riesig. "Es geht um richtig was", sagte Ex-Nationalspieler Per Günther bei MagentaSport.

Auch nach dem Wechsel blieb die Partie attraktiv. "Wenn wir das Tempo hochhalten und schnell sind, dann sehen wir gut aus. Wir müssen einfach weitermachen", kündigte Ibrahmagic an. Litauen startete stark ins dritte Viertel, doch Deutschland hielt mit viel Qualität dagegen. Erst warf Wagner einen Dreier über Litauens NBA-Hünen Jonas Valanciunas, dann legten Schröder und Theis nach. Am Ende wurde es auch im dritten Spiel sogar dreistellig, den 100. Punkt erzielte Theis per Freiwurf.