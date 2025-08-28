Nationalteam bei der EM: Basketball-Trainer Mumbru fehlt zwei weitere Spiele

Der deutsche Basketball-Bundestrainer fällt weiter aus. Eine Rückkehr gibt es für Alex Mumbru frühestens zum vierten Gruppenspiel.
Tampere - Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru fällt bei der EM im finnischen Tampere weiter aus und wird auch die beiden Spiele gegen Schweden und Litauen verpassen. Das sagte Mannschaftsarzt Oliver Pütz bei einer Pressekonferenz. "Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Das kann zügig gehen, das kann sich aber auch herauszögern. Wenn sich alles gut entwickelt, besteht die Möglichkeit, dass er wieder an der Seitenlinie steht", sagte Pütz.