Nationalteam: Basketball-Bundestrainer Mumbru gibt Chefposten für EM ab

Ein Spiel war genug. Der angeschlagene Bundestrainer Alex Mumbru übergibt für die restliche EM an seinen Assistenten Alan Ibrahimagic - und begründet dies mit seiner Gesundheit.
Riga - Nationalcoach Alex Mumbru rückt bei den deutschen Basketballern wieder in die zweite Reihe. Der Spanier ist nach seiner Baucherkrankung nach wie vor nicht vollkommen fit und zieht sich deshalb vom Chefposten für die EM zurück. Das teilte der Deutsche Basketball Bund mit. Stattdessen wird Assistent Alan Ibrahimagic bei dem Turnier wieder die Verantwortung übernehmen und die Mannschaft in Riga auf das Viertelfinale gegen Slowenien mit NBA-Superstar Luka Doncic an diesem Mittwoch (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) vorbereiten.