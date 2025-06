Nationalstürmer des VfB Stuttgart: 100 Millionen für Nick Woltemade? Ein verrücktes Szenario, aber ...

17 Nick Woltemade steht absolut im Blickpunkt – nicht nur bei der U-21-Europameisterschaft. geht er zum FC Bayern? In unserer Bildergalerie schauen wir auf die bisherigen Rekordabgänge des VfB. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Der VfB-Stürmer soll sich mit dem FC Bayern über einen Wechsel einig sein, doch die Stuttgarter Führung hat eine klare Haltung. Wir ordnen die neuesten Entwicklungen ein.











Der Rummel um Nick Woltemade nimmt immer weiter zu. In Stuttgart, in München, in Bratislava. Über Nacht hat das Spekulationskarussell sogar schwindelerregende Züge erreicht, denn plötzlich heißt es: Der Stürmer habe sich bereits mit dem FC Bayern über einen Wechsel in diesem Sommer geeinigt. Diese Nachricht löst rund um den VfB Stuttgart natürlich gehörigen Wirbel aus. Einerseits befürchten die Fans, dass der Senkrechtstarter, kaum dass er beim Fußball-Bundesligisten abgehoben hat, bald schon wieder weg ist und beim ungeliebten Südrivalen zündet. Andererseits macht sich im Clubhaus mit dem roten Dach eine Mischung aus Verwunderung und Entschlossenheit breit.