Bereits am Wochenende ist Anrie Chase in den Flieger gestiegen. Der 19 Jahre junge Verteidiger vom VfB Stuttgart II hat sich direkt auf den Weg nach Argentinien gemacht. Dort trifft er auf seine Nationalmannschaftskollegen der japanischen U-20-Auswahl. Los geht es mit dem Turnier am 20. Mai, das Endspiel ist auf den 11. Juni angesetzt. Chase trifft mit Japan auf den Senegal, Israel und Kolumbien. Eine schwere Gruppe, aber die Japaner rechnen sich durchaus etwas aus. „Wir haben eine gute Mannschaft, da sind lauter hochtalentierte Jungs dabei“, blickt der Innenverteidiger auf das Turnier voraus.